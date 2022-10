Primo scivolone per il nuovo presidente della Camera Lorenzo Fontana, esponente della Lega, che già al momento della sua nomina si è attirato non poche critiche per le sue posizioni filo Putin, antiabortiste e contro i diritti gay. Nelle ultime ore sta spopolando sui social la foto di un documento della Camera dei deputati risalente al 2018, nel quale Fontana scriveva per ben due volte di essere “inpiegato”, al posto di impiegato. Un errore ortografico piuttosto grave e reiterato per due volte.

Il foglio in questione è la sua scheda personale depositata a Montecitorio nel 2018. Si tratta di un obbligo previsto dal Codice di condotta dei deputati, secondo il quale ogni onorevole è obbligato a dichiarare “le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati”. A rendere noto per primo il foglio è stata la pagina Crazy Ass Moments in Italian Politics. L’immagine è in poco tempo diventata virale sui social, con molti utenti che hanno commentato ironicamente la gaffe del neo presidente di Montecitorio. “Che strano per un “vorace lettore”, scrive Francesco Giubilei. “E all’inprovviso, una figura di alto livello”, ironizza un’utente su Twitter. “Diamo la cittadinanza italiana solo a chi conosce l’italiano #inpiegato», scrive un altro ancora”.

Anche l’attore Luca Bizzarri, sempre molto attivo su Twitter, ha detto la sua sul caso: “A me non fa tanta impressione che sia Presidente della Camera, quanto che abbia tre lauree…”. C’è infine chi fa notare come dal documento emerga che Fontana è in aspettativa dal 2009. “È più scandaloso che il presidente della Camera dei Deputati non sappia scrivere “iMpiegato” o il fatto che sia in aspettativa dal 2009?”.