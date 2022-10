Fontana: “Io omofobo? Bugie. Proprio perché sono cattolico ho il massimo rispetto per tutti”

“Proprio perché sono cattolico non potrei non accettare le scelte che fanno le altre persone. Scelte diverse dalla mia. Ma ho il massimo rispetto per tutti. Poi si strumentalizza tutto e si dipinge una persona per quello che non è”. Lorenzo Fontana, ospite di Porta a Porta, risponde alle critiche ricevute per alcune esternazioni fatte negli ultimi tempi.

“Non è assolutamente così. A volte si fa per creare il nemico, che in politica a volte serve. Ma io non chiedo alle persone che scelta sessuale fanno. Chi mi conosce raramente dice quello che purtroppo leggo sui social o altrove. Odiare e discriminare fa male a se stessi e non porta bene a nessuno”. Poi il discorso scivola sul dramma delle culle vuote. “Il problema della denatalità è il suicidio di una nazione, di una civiltà”, sottolinea il successore di Fico. “È un problema di tutta Europa. Bisogna riscoprire da un punto di vista economico come favorire le famiglie. E dal punto di vista culturale capire che un bambino è un bene per tutti e crea una società migliore”.