Flavio Briatore: “I giovani non hanno voglia di lavorare, vogliono il sabato e la domenica liberi” | VIDEO

Flavio Briatore: “I giovani non hanno voglia di lavorare”

Ospite della prima puntata di È sempre Cartabianca, in onda su Rete 4 nella serata di martedì 5 settembre, Flavio Briatore ha parlato del mondo del lavoro attaccando duramente le nuove generazioni.

L’imprenditore, infatti, nel corso della puntata ha affermato: “Su 150-200 curriculum vitae che ci mandano ne prendiamo uno. La gente non ha voglia di lavorare, i ragazzi oggi non hanno voglia di lavorare. È cambiata la mentalità, vogliono avere più tempo libero. Non ti chiedono neanche quanto è il salario, vogliono il sabato e la domenica liberi”.

“Noi facciamo una fatica enorme in Italia. Il reddito di cittadinanza ha aiutato un certo tipo di gente – ha aggiunto l’imprenditore – Ora senza reddito trovi più gente che ti propone il cv, ma il problema è che non hanno voglia di lavorare. I ragazzi giovani hanno altre attività da fare, vogliono tempo libero. Io non so come fanno a trascorrere del tempo libero se non hanno soldi da spendere nel tempo libero”.

L’imprenditore, che è apparso notevolmente dimagrito, ha anche parlato di politica elogiando la premier Giorgia Meloni: “Continuo a pensare che Giorgia Meloni sia una fuoriclasse. La sua reputazione internazionale è molto alta, è anche importante una fotografia del Paese e di come viene rappresentato. Credo che sia il premier che ha avuto maggiori consensi all’estero, anche più di Mario Draghi. Ora diamole tempo per fare le cose”.