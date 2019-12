Il ministro dell’Istruzione Fioramonti si dimette con una lettera a Conte

Fioramonti: dimissioni con una lettera a Conte

Lorenzo Fioramonti rassegna le dimissioni dalla carica di ministro dell’Istruzione. Nella serata del 25 dicembre Fioramonti ha consegnato al premier Giuseppe Conte la lettera con cui annuncia il proprio passo indietro. La notizia è stata confermata da fonti di Palazzo Chigi.

La decisione, di cui si parlava già da alcuni giorni, è legata al mancato stanziamento in legge di Bilancio dei fondi attesi per l’Istruzione. Fioramonti aveva minacciato di dimettersi se in manovra non fosse stato inserito uno stanziamento minimo di 3 miliardi di euro, a fronte di un fabbisogno reale che stimava in 24 miliardi. Alla fine, invece, alla scuola sono stati destinati 2 miliardi. E così il ministro ha deciso di lasciare.

Secondo quanto riferiscono diverse fonti di maggioranza, a questo punto Fioramonti potrebbe lasciare il suo Movimento 5 Stelle per fondare un gruppo parlamentare autonomo, continuando a sostenere il governo, come embrione di un nuovo soggetto politico.

Alla vigilia di Natale il leader della Lega, Matteo Salvini, aveva sfidato l’ormai ex ministro dicendo: “Speriamo che almeno uno mantenga la parola. Aveva detto che se non ci sarebbero stati 3 miliardi di investimento si sarebbe dimesso. Ministro Fioramonti, dimettiti e togli il disturbo”.

