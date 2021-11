Fedez registra il suo dominio online per le prossime elezioni: Fedezelezioni2023.it

Fedez candidato alle prossime elezioni? Forse. Il rapper Federico Lucia (in arte Fedez) ha registrato il dominio sul web “Fedezelezioni2023.it“.

Il dominio è stato acquistato dalla società Zdf Srl, che fa capo al rapper. La proprietà è stata confermata a Adnkronos dal responsabile dell’area informatica di Zdf.

L’attuale legislatura finirà, salvo scioglimento anticipato delle camere, nel 2023. Il rapper potrebbe scendere in campo per quella data considerato il nome che ha scelto per il domino.

Naturalmente si tratta solo di un indizio che potrebbe anche essere parte di una trovata pubblicitaria, ma i segnali che portano a un ruolo attivo del cantante in politica non mancano.

Negli ultimi mesi Fedez si più volte impegnato su temi politici, in particolare sui diritti civili. Grazie alla sua influenza sui social network, combinata a quella della moglie Chiara Ferragni, Federico Lucia ha più volte acceso i riflettori dell’opinione pubblica su iniziative benefiche, raccolte fondi e proposte di legge.

Il rapper è stato un sostenitore del Ddl Zan che prevedeva l’inasprimento delle pene contro i crimini e le discriminazioni contro omosessuali, transessuali, donne e disabili. Ha in più occasioni rivolto pesanti accuse alla Lega e ai suoi rappresentati, ma non solo. L’episodio con cui ha fatto più parlare di sé è stato il suo discorso durante il “concertone” del primo maggio 2021. In quell’occasione Federico Lucia riportò alcune frasi pronunciate da esponenti leghisti contro gli omosessuali. Questo provocò la reazione della politica e dell’opinione pubblica. Il rapper, inoltre, denunciò un tentativo di censura attuato dai vertici della Rai.