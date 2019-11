Fabio Fazio ospita Carola Rackete, Salvini la attacca: “Dovrebbe stare in galera, non in tv”

“Solo in Italia una come Carola Rackete può essere invitata da Fazio a Che tempo che fa: non in tv ma in galera dovrebbe essere una persona del genere”. Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini ha criticato la decisione del programma Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio e andato in onda su Rai 2 ieri sera, di invitare Carola Rackete, caputana della Sea Watch 3.

Salvini ha attaccato duramente Rackete durante un incontro che si è tenuto con i cittadini a Perugia sabato 23 novembre, e che è stato trasmesso in diretta Facebook sulla sua pagina ufficiale.

L’indomani, Salvini ha pubblicato un tweet in cui ha scritto: “Giusto tenere agli atti, per la serie “il mondo al contrario”: sulla tv pubblica, pagata da tutti, è andata in onda, accolta con tutti gli onori, una che se ne è infischiata delle nostre leggi e ha speronato una motovedetta della Guardia di Finanza rischiando di ammazzare occupanti”.

Ma il leader del Carroccio non è il solo a essersi schierato contro la decisione. Anche Giorgia Meloni ha criticato il conduttore di Che tempo che fa. “Le domande che Fazio non farà a CarolaRackete: il Ministro tedesco le ha detto di sbarcare tutti in Italia? La Francia ha negato i suoi porti? Sa che ha sbarcato anche tre presunti torturatori? Voleva ammazzare gli agenti della Guardia di Finanza?”, ha scritto in un tweet la leader di Fratelli d’Italia.

“Fabio Fazio sembra avere un’attitudine particolare ad intervistare personaggi sotto inchiesta da parte della magistratura italiana”, ha dichiarato all’Adnkronos il consigliere Rai della Lega Giampaolo Rossi: “Prima di Carola Rackete, ha fatto la stessa operazione con il sindaco di Riace Mimmo Lucano. Io credo che la Rai debba chiarire in maniera definitiva se la trasmissione di Fazio è di intrattenimento o, invece, di approfondimento”.

A rispondere agli attacchi è stato il senatore Pd Francesco Verducci, della commissione di Vigilanza Rai: “Rackete è una personalità di cui tutto il mondo parla, ha salvato vite umane in pericolo, è stata invitata a parlare al Parlamento europeo. Lepolemiche sono solo strumentali”, ha dichiarato Verducci. “Bene fa il servizio pubblico a fare il suo mestiere. Basta ingerenze e intimidazioni da parte dei leghisti e di chiunque”.

Potrebbero interessarti Manifestazione Sardine a Parma streaming live: dove vedere il flash mob Manifestazione delle Sardine a Parma: dove, quando, a che ora Salvini torna sul caso del prof anti sardine

Carola Rackete ospite di Fabio Fazio: “I migranti continuano a morire, ma non se parla più”

Tiziano Ferro ospite a Che Tempo Che Fa: il duro monologo contro il bullismo