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Politica

La Russa invita i genitori della famiglia nel bosco in Senato: mercoledì l’incontro con Nathan e Catherine

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Esplode la polemica politica

di Niccolò Di Francesco
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Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, mercoledì prossimo saranno in Senato per incontrare il presidente Ignazio La Russa. A confermare la notizia è stato il quotidiano Il Centro che cita fonti vicine alle famiglie. Secondo quanto si apprende, scrive l’Ansa, la “coppia sarebbe stata invitata direttamente da La Russa, che dovrebbe riceverli a palazzo Madama. Dal Senato nessuna conferma ma fonti vicine al presidente ricordano come già lo scorso dicembre La Russa aveva espresso solidarietà alla famiglia auspicando un ritorno a casa dei bambini entro Natale”. L’invito arriva dopo la decisione del Tribunale dei Minori de L’Aquila di allontanare Catherine dalla comunità di Vasto in cui le era concesso di vedere i suoi tre figli in orari prestabiliti.

La decisione di La Russa è stata criticata dal senatore del Pd, Walter Verini, che a Radio Popolare ha dichiarato: “Ancora una volta La Russa interpreta il suo ruolo con faziosità e scarso rispetto per le istituzioni. Tutti abbiamo davvero profondo rispetto per la tragedia emotiva che stanno vivendo i bambini Travallion e la sua famiglia. Proprio per questo mai e poi mai avremmo pensato che qualcuno – l’altro ieri la presidente del Consiglio, ieri il ministro Salvini, oggi addirittura la seconda carica dello Stato, domani Nordio con gli ispettori – avesse usato la vicenda per bassi scopi elettorali in vista del referendum. Tutto ciò è molto grave, dimostra cinismo, spregiudicatezza istituzionale, ma anche nervosismo in vista di domenica. In vicende come queste che riguardano ragazzini ci vogliono sensibilità, delicatezza, confronto serrato e disponibilità tra famiglia, psicologi, assistenti sociali, magistrati minorili, legali. La Russa in qualche modo ricorda lo stesso cinismo che venne usato in occasione della vicenda di Bibbiano”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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