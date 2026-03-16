La Russa invita i genitori della famiglia nel bosco in Senato: mercoledì l’incontro con Nathan e Catherine

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, mercoledì prossimo saranno in Senato per incontrare il presidente Ignazio La Russa. A confermare la notizia è stato il quotidiano Il Centro che cita fonti vicine alle famiglie. Secondo quanto si apprende, scrive l’Ansa, la “coppia sarebbe stata invitata direttamente da La Russa, che dovrebbe riceverli a palazzo Madama. Dal Senato nessuna conferma ma fonti vicine al presidente ricordano come già lo scorso dicembre La Russa aveva espresso solidarietà alla famiglia auspicando un ritorno a casa dei bambini entro Natale”. L’invito arriva dopo la decisione del Tribunale dei Minori de L’Aquila di allontanare Catherine dalla comunità di Vasto in cui le era concesso di vedere i suoi tre figli in orari prestabiliti.

La decisione di La Russa è stata criticata dal senatore del Pd, Walter Verini, che a Radio Popolare ha dichiarato: “Ancora una volta La Russa interpreta il suo ruolo con faziosità e scarso rispetto per le istituzioni. Tutti abbiamo davvero profondo rispetto per la tragedia emotiva che stanno vivendo i bambini Travallion e la sua famiglia. Proprio per questo mai e poi mai avremmo pensato che qualcuno – l’altro ieri la presidente del Consiglio, ieri il ministro Salvini, oggi addirittura la seconda carica dello Stato, domani Nordio con gli ispettori – avesse usato la vicenda per bassi scopi elettorali in vista del referendum. Tutto ciò è molto grave, dimostra cinismo, spregiudicatezza istituzionale, ma anche nervosismo in vista di domenica. In vicende come queste che riguardano ragazzini ci vogliono sensibilità, delicatezza, confronto serrato e disponibilità tra famiglia, psicologi, assistenti sociali, magistrati minorili, legali. La Russa in qualche modo ricorda lo stesso cinismo che venne usato in occasione della vicenda di Bibbiano”.