Ex Ilva di Taranto, oggi Conte incontra i vertici di Arcelor Mittal

Oggi, venerdì 22 novembre 2019, è una giornata decisiva nel confronto sul futuro dello stabilimento siderurgico dell’ex Ilva di Taranto, dopo la richiesta in tribunale della multinazionale Arcelor Mittal (avanzata a inizio mese) di recesso dal contratto d’affitto preliminare alla vendita. Nel pomeriggio è previsto un incontro a Palazzo Chigi del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i vertici dell’azienda franco-indiana.

Sull’ex Ilva il governo sta preparando un decreto, e si dice disposto a trattare solo con la garanzia di interrompere lo spegnimento dello stabilimento.

La posizione del governo sull’ex Ilva

Il premier Conte ha assunto una posizione netta sul possibile confronto con Arcelor Mittal. Secondo il capo del governo si può iniziare a trattare con la multinazionale sull’ex Ilva di Taranto solo se l’azienda annuncerà la sospensione della procedura di revoca dal contratto avviata in tribunale a Milano. Ieri Conte avrebbe ribadito il concetto anche al tavolo del Consiglio dei ministri, parlando dell’incontro previsto oggi.

Sul punto, ha riferito un ministro alla stampa, si sarebbero tutti i membri dell’esecutivo si sono detti d’accordo, come anche sull’impossibilità di trattare se verrà ribadita la richiesta di 5mila esuberi.

L’incontro tra Conte e Arcelor Mittal a Palazzo Chigi

L’incontro tra presidente del Consiglio Conte e vertici di Arcelor Mittal a Palazzo Chigi è previsto per le ore 18,30. Al tavolo, come concordato ieri in Cdm, siederanno con il premier i ministri dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

Il governo italiano si dovrebbe confrontare non solo con Lakshmi e Aditya Mittal, rispettivamente ceo e cfo del gruppo Mittal, ma anche con l’amministratore delegato dell’azienda in Italia, Lucia Morselli.

L’ispezione dei carabinieri nello stabilimento a Taranto

In mattinata c’è stata, nello stabilimento siderurgico Arcelor Mittal di Taranto un’ispezione, delegata dalla procura, dei carabinieri del Noe di Roma, del Nucleo sulla sicurezza sul lavoro e del Comando provinciale nell’ambito delle indagini avviate dopo l’esposto dei commissari dell’Ilva in As. Le verifiche riguardano le operazioni di bonifica nello stabilimento, la situazione generale della fabbrica, le attività di manutenzione finora eseguite e la sicurezza sul lavoro. Alle collaborerà anche l’Ispra.

L’inchiesta a Milano

Continua intanto l’inchiesta della Procura di Milano con al centro la richiesta di recesso del contratto di affitto dell’ex Ilva da parte di Arcelor Mittal. “C’è massima collaborazione fra la Procura di Milano e quella di Taranto”, ha detto oggi il procuratore aggiunto di Milano Maurizio Romanelli che con i pm Stefano Civardi e Mauro Clerici coordina il lavoro. Sul contratto di affitto è aperto, sotto profili diversi, un fascicolo anche dalla magistratura tarantina. Tra le Procure non ci sarebbe uno scontro, ma una cooperazione con anche scambio di informazioni.

