Europee, Ilaria Salis accetta la candidatura con Avs

Ilaria Salis è pronta a correre nelle liste di Avs per le elezioni europee, come capolista del Nord Ovest. A riportare la notizia è Il Foglio. Sarà il corpo diplomatico italiano ad autenticarle oggi la firma per l’accettazione della candidatura. Ilaria Salis è in carcere da 13 mesi in Ungheria per lesioni nei confronti di due militanti di estrema destra. Le procedure burocratiche per la candidatura sarebbero “già avviate nei giorni scorsi e si concluderanno oggi pomeriggio”.

In un primo momento si era ipotizzata la candidatura di Salis con il Pd. Poi sfumata. Ora la decisione di correre con Alleanza Verdi Sinistra.