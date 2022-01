Eur Spa. Lo strappo di Zingaretti, non augura buon lavoro al nuovo Cda

I mancati auguri di buon lavoro ai nuovi vertici di Eur Spa da parte di Zingaretti fanno molto rumore. Il Presidente della Regione ha diffuso stamane una nota in cui si dice deluso della mancata conferma al vertice di una delle aziende più importanti per Roma di Antonio Rosati, suo uomo di fiducia tanto da essere stato nominato prima assessore al bilancio alla Provincia di Roma e poi amministratore unico di Arsial (l’agenzia regionale per lo sviluppo dell’agroalimentare). Delusione causata dalla mancanza di giustificazioni rispetto a un cambio non motivato da ragioni di merito. Anche secondo Zingaretti, infatti, il lavoro di Rosati in questi mesi è stato “ottimo”.

“Mi è dispiaciuto che Antonio Rosati abbia lasciato la guida dell’Eur Spa dove ha svolto un ottimo lavoro – scrive Zingaretti – .A Abbiamo collaborato bene su molti temi in ultimo con la straordinaria esperienza dell’hub vaccinale alla Nuvola”.

La nota del Governatore si chiude senza gli auguri di buon lavoro al nuovo Cda, una consolidata prassi istituzionale che non può essere sfuggita all’uomo che amministra da 14 anni ininterrottamente le maggiori istituzioni romane e regionali. Un vero e proprio “strappo”, quello del solitamente cauto Zingaretti, che fa molto rumore.