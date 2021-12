NOMINE - In corso le nomine per le aziende partecipate dal Mef. Il capo di Gabinetto di Draghi, Antonio Funiciello, vuole sostituire Antonio Rosati di Eur Spa con Elisabetta Spitz (molto vicina a Gentiloni)

Lo straripante capo di gabinetto di Mario Draghi, Antonio Funiciello, ha messo nel mirino Eur Spa, l’azienda dello Stato che gestisce il quartiere borghese di Roma sud e la cui governance è in scadenza. A destare l’attenzione dell’ex capo dello staff di Paolo Gentiloni a Palazzo Chigi sono soprattutto le luci della ribalta della Nuvola di Fuksas, rigenerata dall’attuale Ad Antonio Rosati; che ora rischia di essere sostituito da Elisabetta Spitz, commissario straordinario del Mose, ex moglie di Marco Follini, e soprattutto molto vicina a Paolo Gentiloni.

Chissà come la prenderà il Sindaco di Roma Gualtieri, che controlla il 10 per cento di Eur Spa (il resto è appannaggio del Mef) che dalla scrivania di Quintino Sella aveva nominato Rosati solo pochi mesi fa. Daniele Franco, ministro dell’Economia e fedelissimo di Draghi, ancora una volta si troverà a ratificare le scelte di Palazzo Chigi.

Domani mattina si svolgeranno le assemblee di molte società a controllo pubblico, tra cui Eur, il Poligrafico dello Stato, Invimit e altre e Funiciello e co. si apprestano a sparare, con qualche giorno di anticipo, gli ultimi botti di Capodanno.

Come spesso accade, mettendo da parte il merito: il Mef ha da poco approvato il piano industriale proposto da Rosati e l’archistar Fuksas si è rallegrato per come la sua creatura sia diventata finalmente patrimonio dei romani che ora la frequentano attirati anche dai numerosissimi appuntamenti culturali proposti, come il concerto di Patty Smith. Infatti con le elezioni del Quirinale alle porte, anche i Migliori sanno che del doman non c’è certezza…