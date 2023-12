Elon Musk alla kermesse di Fdi: “La natalità cala, fate più figli o la vostra cultura scomparirà”

Elon Musk alla kermesse di Fdi: “La natalità cala, fate più figli”

Elon Musk è stato tra gli ospiti di Atreju, la festa nazionale di Fratelli d’Italia in svolgimento a Roma. Il patron di Tesla è arrivato con il figlio in braccio esortando gli italiani a fare più figli.

Intervistato da Nicola Porro, Elon Musk ha dichiarato: “L’Italia è un bellissimo Paese in cui investire, è un grande Paese ma vorrei sottolineare che mi preoccupa il tasso di natalità così basso”.

“Se un’azienda investe in Italia si chiede ‘se la forza lavoro diminuisce chi lavorerà mia azienda’” ha continuato l’imprenditore, secondo il quale, se gli italiani non faranno più figli, “la loro cultura scomparirà perché l’Italia è fatta dagli italiani, dalle persone e senza le persone le culture scompaiono. Quindi, fate più figli”.

Il patron di Tesla, poi, si è detto favorevole all’immigrazione purché sia legale “che va aumentata, mentre bisogna fermare quella illegale. Devi dare il benvenuto a chi arriva, è onesto, vuole entrare a far parte della cultura e lavora duro ma serve un processo di approvazione” per gli ingressi.

“Se non c’è nessun filtro come fate a sapere chi sta arrivando? Non sto dicendo che tutti gli immigrati illegali siano criminali, la maggior parte sono integerrimi ma bisogna avere un processo, altrimenti non si può dire che siano persone corrette”.

Musk, poi, ha parlato di ambiente: “Sono un ambientalista, ma non dovremmo demonizzare petrolio e gas nel medio termine” aggiunge l’imprenditore secondo cui “si sta esagerando, nel breve periodo, sui cambiamenti climatici”.

Infine, una critica agli ambientalisti che fanno perdere “la fiducia nel futuro. Dobbiamo continuare ad avere speranze”.