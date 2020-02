Elly Schlein demolisce Molinari e la Lega sull’immigrazione a Piazzapulita | VIDEO

La nuova vicepresidente dell’Emilia-Romagna, Elly Schlein, è stata una delle maggiori protagoniste della puntata di ieri sera di Piazzapulita, su La7: soprattutto grazie al dibattito-scontro con Riccardo Molinari, della Lega.

Nel video sottostante, della durata di poco più di un minuto, Schlein riesce a smontare moltissime delle tesi portate avanti dalla Lega e da Matteo Salvini in questi anni: dal regolamento di Dublino alla lotta al lavoro in nero e allo sfruttamento dei migranti fino alla legge Bossi-Fini.

Elly #Schlein smonta in un minuto la narrazione leghista sull’immigrazione. Da vedere e rivedere#Piazzapulita pic.twitter.com/Vr06MpXTUg — Pietro Raffa (@pietroraffa) February 20, 2020

“Nel 2003 la Lega era già al governo con Silvio Berlusconi – ha detto Schlein a Molinari – quando a Bruxelles vi è sfuggito che è stato approvato il regolamento di Dublino (che prevede che ogni migrante possa chiedere il diritto di asilo esclusivamente nel Paese di primo approdo, ndr), che è quello che ha bloccato in Italia migliaia di richiedenti asilo e permesso agli altri Paesi europei di rimandarne in Italia altre migliaia per il solo fatto di essere entrati in Europa dall’Italia. A me dispiace fare questo ragionamento perché io sono una federalista convinta, ma devo dire che a fare l’interesse italiano sul tavolo quando dove si cercava di riformare questo regolamento ingiusto, c’ero io e a voi non vi ho mai visto per le famose 22 riunioni”.

Poi si passa all’arrivo dei migranti in Italia: “Sono d’accordissimo – ha continuato la vicepresidente dell’Emilia-Romagna – che bisogna creare delle vie legali e sicure per l’accesso al Paese, soprattutto per chi se la prende sempre e solo con i migranti irregolari e mai con i datori di lavoro italiani o stranieri che li impiegano irregolarmente nelle aziende e nei campi. E vorrei aggiungere che non l’ho scritta io la Bossi-Fini, che è una legge che dice che l’unico modo per entrare legalmente in Italia è entrarci con un contratto regolare dal Mali e dal Senegal. Ma quando mai, è un’ipocrisia”.

Elly Schlein fa coming out in diretta tv: “Amo una donna e sono felice”:

