Elly Schlein annuncia la nuova segreteria del Pd: “Sarà un problema per Meloni”

“Abbiamo lavorato per cercare di costruire una squadra solida, basata sul rinnovamento ma anche sulle competenze specifiche che abbiamo innanzitutto al nostro interno ma anche all’esterno, con persone che possono portare un contributo al partito. Sarà un problema per Meloni”: la neo-leader del Pd Elly Shlein annuncia la nuova segreteria del partito su Instagram. “Sono stati giorni di riflessione – dice – l’obiettivo è stato quello di avere una squadra solida e preparata alle sfide che ci aspettano”. Una squadra che è “un mix di apertura, solidità e competenza”: “Ci aspetta un grande lavoro – aggiunge Schlein – voglio scusarmi per non essere riusciti a organizzare una vera conferenza stampa, sarà mio impegno farlo”.

Questa la composizione della segreteria annunciata:

– Alessandro Alfieri: Riforme e Pnrr.

– Davide Baruffi: Enti locali.

– Marta Bonafoni: Coordinatrice della segreteria, Terzo settore e Associazionismo.

– Stefania Bonaldi: Pa, Professioni e Innovazione.

– Annalisa Corrado: Conversione ecologica, Clima, Green economy e Agenda 2030.

– Alfredo D’Attorre: Università.

– Marco Furfaro: Responsabile iniziative politiche del pd, Welfare, Contrasto alle diseguaglianze.

– Maria Cecilia Guerra: Politiche del lavoro.

– Camilla Laureti: Politiche agricole e alimentari.

– Marwa Mahmoud: Partecipazione e formazione politica.

– Pierfrancesco Maiorino: Politiche migratorie e Diritto alla casa.

– Irene Manzi: Scuola, Istruzione, Infanzia e Povertà educativa.

– Antonio Misiani: Economia, Finanze, Imprese e infrastrutture.

– Giuseppe Provenzano: Esteri, Europa e Cooperazione internazionale.

– Vincenza Rando: Contrasto alle mafie, Legalità e Trasparenza.

– Sandro Ruotolo: Informazione, Cultura e Memoria.

– Marco Sarracino: Coesione territoriale, Sud e Aree interne.

– Marina Sereni: Diritto alla salute e sanità

– Debora Serracchiani: Giustizia.

– Igor Taruffi: Organizzazione pd

– Alessandro Zan: Diritti

“Con la presentazione della segreteria si completa il quadro del nuovo assetto del Pd dopo il congresso. Un assetto pluralista, con una squadra solida e aperta, che mette insieme competenze e innovazione e che, come Elly Schlein sottolinea sempre, deve avere gli occhi sempre rivolti alla vasta comunità che guarda al nostro partito con tante speranze, come del resto testimoniato dalle continue nuove iscrizioni al nostro partito”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia. “Un partito che deve vivere nelle istituzioni e nelle piazze – prosegue Boccia – vicino alle persone e forte in Parlamento, che lavorerà in maniera rigorosa e responsabile per sconfiggere questa pericolosa destra e il suo governo. Un partito che farà della partecipazione, della democrazia interna e della trasparenza le sue principali caratteristiche come testimoniato dal congresso e dalle primarie”.