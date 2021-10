Elezioni suppletive 2021 Siena, chi ha vinto: il vincitore

ELEZIONI SUPPLETIVE 2021 SIENA VINCITORE – Chi ha vinto le elezioni suppletive 2021 a Siena, necessarie per assegnare quei seggi alla Camera e al Senato rimasti vacanti? A trionfare nella città toscana è stato… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Bilanciando le esigenze sanitarie e quelle politiche, il ministro Luciana Lamorgese ha stabilito che le urne per le suppletive si aprissero domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021. Come già successo lo scorso anno, è stato confermato un accorpamento con le elezioni amministrative e le regionali in Calabria.

Candidati

Si voterà per le elezioni suppletive nel collegio Toscana 12, dove nel 2018 è stato eletto Pier Carlo Padoan che poi si è dimesso dopo essere entrato nel CdA di Unicredit. Si tratta di un collegio che nel 2018 ha attirato parecchie attenzione, visto che interessa Siena e altri 34 Comuni della Provincia: alla politiche la sfida è stata tra l’ex ministro e il leghista Claudio Borghi, con la questione MPS nel ruolo del classico convitato di pietra. In queste elezioni suppletive saranno in totale sette i candidati in campo per un posto a Montecitorio. Presente l’ex Presidente del Consiglio: Enrico Letta. Il segretario del Partito Democratico, sostenuto pure dal Movimento 5 Stelle, ha deciso di candidarsi per il collegio di Siena per cercare di entrare in Parlamento e avere maggiore peso nelle delicate decisioni del governo Draghi. Il centrodestra invece ha scelto di puntare sull’imprenditore Tommaso Marrocchesi Marzi, mentre Italia Viva che a Siena gode di un discreto peso elettorale ha confermato il suo sostegno a Enrico Letta. In campo ci sarà anche il leader del Partito Comunista Marco Rizzo, con Potere al Popolo che invece si presenterà con l’ex operaia Elena Golini. Sarà presente anche Italexit di Gianluigi Paragone con Mauro Aurigi e il Movimento Nazionale Italiano con Angelina Rappuoli, mentre i no-vax del Movimento 3V hanno scelto come candidato Tommaso Agostini.

