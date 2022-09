Elezioni, Salvini: “Non ci sono ruoli per Draghi nel futuro governo”

“Non ci sono ruoli nel futuro eventuale governo” di centrodestra per Mario Draghi. Lo ha detto Matteo Salvini, commentando la premiazione a New York del presidente del Consiglio come “Statista dell’anno”.

“Noi chiediamo il voto per la Lega e per il centrodestra, non vedo ruoli per Draghi o per tecnici per rispetto anche nei confronti di Draghi”, ha sottolineato Salvini. “Perché se uno vota la Lega vota per la Lega, se uno vota per il centrodestra vota per il centrodestra”, ha continuato il segretario leghista, dopo le schermaglie degli scorsi giorni.

“Oltre che parlare di pupazzi, spero che trovi il tempo per trovare altri soldi per aiutare gli italiani a pagare le bollette perché non so se ha capito l’emergenza nazionale a cui stiamo andando in contro”, aveva detto Salvini sabato scorso, dopo la conferenza stampa in cui Draghi aveva detto che la democrazia italiana, “non si fa battere dai nemici esterni, dai loro pupazzi prezzolati”. Il presidente del Consiglio aveva anche affermato che il governo attuale “non condivide” il punto di vista di Salvini sulle sanzioni alla Russia, ripetutamente criticate dal segretario leghista.