Draghi premiato da Kissinger a New York: “Niente ambiguità su autocrazie, far rispettare linee rosse”

“L’invasione russa dell’Ucraina rischia di inaugurare una nuova era di polarizzazione. Un’era che non abbiamo visto dalla fine della guerra fredda”. È l’avvertimento lanciato da Mario Draghi a New York, all’inizio del discorso con cui ieri ha accettato il “World Statesman Award”. Il premio, assegnato dalla “Appeal of Conscience Foundation”, è andato negli scorsi anni a capi di stato e di governo come Angela Merkel, Mikhail Gorbaciov e Shinzo Abe. Ieri a consegnarlo al presidente del Consiglio è stato Henry Kissinger, segretario di stato americano durante le amministrazioni Nixon e Ford. “Ho grande rispetto per lui e per la sua grande visione e capacità di analisi”, ha detto di Draghi il veterano della diplomazia, oggi 99enne.

Nel suo intervento, Draghi ha lanciato un allarme sul rischio di una nuova guerra fredda. “La questione di come trattiamo con le autocrazie definirà la nostra capacità di plasmare il futuro comune per molti anni a venire”, ha detto l’ex presidente della Banca centrale europea. “Quando tracciamo una linea rossa, dobbiamo farla rispettare. Quando prendiamo un impegno, dobbiamo onorarlo”, ha aggiunto. “Le autocrazie prosperano sfruttando la nostra esitazione. Dovremmo evitare l’ambiguità, per non pentircene in seguito. Infine, dobbiamo essere disposti a collaborare, purché ciò non significhi compromettere i nostri principi fondamentali”.

Riguardo l’Ucraina, Draghi ha sottolineato ancora una volta che solo Kiev “può decidere quale pace sia accettabile, ma dobbiamo fare tutto il possibile per favorire un accordo quando finalmente sarà possibile”. “L’Unione Europea e il G7, insieme ai nostri alleati, sono rimasti fermi e uniti a sostegno dell’Ucraina, nonostante i tentativi di Mosca di dividerci. La nostra ricerca collettiva per la pace continua, come dimostra l’accordo per sbloccare milioni di tonnellate di cereali dai porti sul Mar Nero”, ha affermato il capo del governo, che ha voluto ricordare l’ex premier giapponese Shinzo Abe, ucciso lo scorso luglio. “Vorrei rendere omaggio al compianto Shinzo Abe, che è salito su questo palco lo scorso anno e ha ricevuto questo premio. Abe credeva fermamente nel dovere del Giappone di contribuire alla stabilità globale. Ha agito con forza per rinvigorire l’economia giapponese, attraverso una combinazione di politica fiscale, politica monetaria e di riforme dal lato dell’offerta. La vita di Abe è stata tragicamente interrotta, ma la sua eredità sopravvive, tra la gente del Giappone e oltre”.