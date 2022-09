Draghi: “No a un secondo mandato. Questo governo è stato creato per fare non per stare”

“No”. Così Mario Draghi, ha risposto alla domande di una giornalista che ha chiesto se fosse disponibile ad un secondo mandato a palazzo Chigi. Durante la conferenza stampa dedicata al decreto Aiuti ter, il presidente del Consiglio ha poi sottolineato che il governo da lui guidato “è stato creato per fare non per stare”.

Riguardo il decreto, approvato all’unanimità dal consiglio dei ministri ha dato il via libera, Draghi ha annunciato che ammonterà a 14 miliardi per un totale di 30 miliardi. Una somma che corrisponde allo scostamento chiesto da partiti come la Lega durante la compagna elettorale, anche se non sarà sborsata a deficit. “Non ci sarà alcuno scostamento di bilancio”, ha detto l’ex presidente della Banca centrale europea, affermando le misure saranno finanziate da maggiori entrate che “sono prodotte dall’aumento del tasso di inflazione e dalla crescita”.

All’inizio della conferenza stampa, Draghi si è soffermato sulla devastante alluvione che ha travolto le Marche. “Al momento contiamo 10 morti e 4 dispersi ma purtroppo sono dati in continua evoluzione”, ha detto Draghi, confermando che a breve sarà sul posto “per rendermi conto personalmente della situazione”. Il capo del governo ha anche evidenziato che l’esecutivo ha già stanziato 5 milioni di euro e “farà tutto ciò che è necessario”.

Notizia in aggiornamento