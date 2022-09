I forti fenomeni di maltempo che sono arrivati con la fine dell’estate sono tornati a colpire il centro Italia. Secondo la protezione civile in tre ore sarebbe piovuta la metà dell’acqua che cade in un anno, 400 millimetri. Le strade dei centri urbani si sono trasformate in torrenti, trascinando auto e passanti. Dieci le vittime in provincia di Ancona, altri quattro i dispersi, tra cui due bambini. Uno era rimasto bloccato in auto con la madre: la donna è riuscita a uscire dall’auto portando in braccio il piccolo, ma entrambi sono stati trascinati via dal fango e dall’acqua. I vigili del fuoco hanno poi recuperato la madre, ma ancora non c’è traccia del bambino. A Barbara inoltre “sono dispersi una madre con una figlia di circa 8 anni che cercavano di scappare”, ha dichiarato il sindaco, Riccardo Paqualini. I comuni hanno invitato la popolazione a rimanere in casa, e in alcuni casi a rifugiarsi ai piani alti. Molte abitazione ai primi piani sono allagate.

A Cantiano i vigili del fuoco hanno passato ore a salvare persone rimaste intrappolate in macchina o in casa. Le telecomunicazioni sono state interrotte da diversi blackout, lasciando isolato il paese.

Le piogge hanno portando all’esondazione del fiume Mila e alla chiusura di tutti i ponti del centro di Senigallia, nonché alle scuole della città, cosi come a Cantiano, Corinaldo, Arcevia, Sassoferrato, Serra De’ Conti. Il maltempo dovrebbe continuare oggi nel Lazio e in Campania, che sono stati messi in allerta arancione.

Notizia in aggiornamento