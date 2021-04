Zingaretti candidato sindaco a Roma? Possibile solo se Raggi si ritira dalla corsa

Elezioni romane. Nicola Zingaretti ha i migliori sondaggi e vincerebbe con tutti, ma continua a dire di non avere nessuna intenzione a candidarsi. Vuole rimanere in Regione a vaccinare i suoi concittadini per combattere la pandemia ancora non sconfitta. Su questo sembra irremovibile.

Per Zingaretti c’è anche un altro grosso problema sulla via del Campidoglio: la Raggi in campo. L’ex segretario del Pd ha fatto dell’alleanza coi 5 Stelle l’architrave della sua linea al Nazareno, anche se, per dirla tutta, la linea dell’alleanza coi grillini è stata poi ribadita dallo stesso Letta, che anzi l’ha addirittura rafforzata con la scelta del maggioritario che “costringerà” Pd e M5s ad unirsi prima delle elezioni.

“Zingaretti non può proprio candidarsi contro la Raggi e i 5 Stelle a Roma, dopo che addirittura ha portato i grillini nella sua giunta in Regione”, dicono dalla Pisana. Tradotto per i non addetti ai lavori significa che, se la Raggi si facesse da parte, Pd e Movimento 5 Stelle potrebbero finalmente riuscire a mettere in piedi una candidatura unitaria e forse allora, perché no, Zingaretti potrebbe decidere di scendere in campo. Ma per il momento persino Conte ha tentato di dissuadere la Raggi, senza nessun risultato.

Se Zingaretti ci pensa, chi è invece prontissimo alla grande corsa per il Campidoglio è l’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Al Nazareno, però, continuano a prendere tempo. Ma, per sbloccare l’intricata vicenda, è possibile che nei prossimi giorni il Pd decida per il via libera alle primarie (Covid permettendo) per fine giugno, lasciando così a Gualtieri la possibilità di fare un ulteriore passo verso il Comune di Roma.

Comunque se al Pd non sanno ancora chi candidare, sono certi di chi sarà lo sfidante al ballottaggio per il centrodestra: quel Guido Bertolaso che anche dal Nazareno considerano uno sfidante ostico con buoni sondaggi. Ma battibile.

