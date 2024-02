È in corso dalle 7 di questa mattina lo spoglio delle schede elettorali per le regionali della Sardegna tenutesi ieri. L’affluenza alle urne è stata del 52,4%, in calo rispetto al 58,9% delle precedenti elezioni del 2019. Lo spoglio sta procedendo a rilento.

Nel capoluogo di regione, Cagliari, la candidata del centrosinistra, Alessandra Todde, è in netto vantaggio in tutti i primi quattro seggi scrutinati, davanti a Paolo Truzzu, sostenuto dal centrodestra e sindaco proprio di Cagliari.

Secondo Youtrend, Todde è in leggero vantaggio anche a Sassari, dove sono stati scrutinati per ora sette seggie dove in un primo momento sembrava in leggero vantaggio Truzzu. Ampiamente staccati i due candidati indipendenti Renato Soru (appoggiato tra gli altri da Azione, Più Europa e Rifondazione Comunista) e Lucia Chessa.

Quello delle regionali in Sardegna è un voto con forti implicazioni nazionali: la premier Meloni si gioca molto puntando forte su un candidato espressione di Fratelli d’Italia, mentre nel centrosinistra la performance di Todde sarà interpretata come un test per l’alleanza M5S-Pd.

Per questa tornata non sono previsti exit poll, poiché nella tornata elettorale di cinque anni fa i sondaggisti furono travolti dalle polemiche per aver diffuso, subito dopo il voto, risultati che si rivelarono totalmente inesatti.

Elezioni regionali Sardagna 2024: i candidati

Paolo Truzzu, 51 anni, candidato del centrodestra: già consigliere regionale tra il 2014 e il 2019, da cinque anni è sindaco di Cagliari. Esponente di Fratelli d’Italia, Truzzu è sostenuto anche da Lega, Forza Italia, Udc e Partito Sardo d’Azione.

Alessandra Todde, 55 anni, candidata del centrosinistra: è deputata del Movimento 5 Stelle, di cui è stata anche vicepresidente tra il 2021 e il 2023. Nella scorsa legislatura è stata prima sottosegretaria e poi viceministra dello Sviluppo economico. Alle elezioni regionali della Sardegna è sostenuta tra gli altri da M5S, Pd, Alleanza Verdi e Sinistra.

Renato Soru, 66 anni, candidato indipendente sostenuto da Azione, Più Europa, Rifondazione Comunista. Di professione imprenditore (ha fondato la società di telecomunicazioni Tiscali), Soru, ex esponente del Pd, è stato presidente dalla Sardegna dal 2004 al 2009.

Lucia Chessa, 64 anni, candidata indipendente di area sinistra, è sostenuta dalla lista lista Sardigna R-esiste. Chessa è stata sindaca di Austis, Comune di quasi 800 abitanti in provincia di Nuoro.

