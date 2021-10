Elezioni regionali Calabria 2021, i candidati: tutti i nomi

Sono quattro i candidati che si sfideranno per la carica di governatore alle Elezioni Regionali in Calabria in programma il prossimo 3 e 4 ottobre, quando i cittadini saranno chiamati alle urne per il rinnovo del presidente facente funzioni Nino Spirlì, subentrato alla ex governatrice di Forza Italia scomparsa a ottobre 2020, Jole Santelli.

Amalia Bruni, sostenuta da Pd e M5S, Roberto Occhiuto, in quota Forza Italia e sostenuto dai partiti di centrodestra, il sindaco uscente di Napoli Luigi De Magistris e l’ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, sostenuto dalla lista civica “Oliverio presidente”.

Amalia Bruni | PD – M5S

Allieva di Rita Levi Montalcini, direttrice del Centro Regionale di Neurogenetica di Lamezia Terme dal 1996 e membro del Comitato tecnico scientifico del Consiglio superiore di sanità, Amalia Bruni è la candidata per la carica di presidente sostenuta da Pd e M5S, che solo in Calabria, a Napoli e a Bologna hanno trovato un accordo per una candidatura unitaria. Bruni è appoggiata anche dalle liste Partito Socialista Italiano, Europa Verde, “Tesoro Calabria” di Carlo Tansi, “Amalia Bruni Presidente – La Calabria SiCura” e “Partito Animalista – Democratici Progressisti”.

Roberto Occhiuto | Centrodestra

Roberto Occhiuto è il candidato di centrodestra, attualmente capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, carica che mantiene dal 10 marzo del 2021. Inizialmente designato dal suo partito, è stato sostenuto anche da Fratelli d’Italia, Lega, “Noi con l’Italia”, UDC, “Coraggio Italia” e dalla lista civica “Forza Azzurri – Occhiuto Presidente” in ticket con il presidente facente funzioni uscente Antonino Spirlì. “Io in Calabria ci sono nato, conosco i calabresi e quello di cui sono capaci. Non ci resta che farlo vedere a tutti!”, è lo slogan di Occhiuto.

Candidati Elezioni Regionali Calabria: Luigi De Magistris

Si candida in Calabria anche il sindaco uscente di Napoli Luigi de Magistris, già sostituto procuratore alla procura di Catanzaro. De Magistris è appoggiata da sei liste: “DemA” (Democrazia Autonomia), “De Magistris Presidente”, “Uniti con de Magistris”, “Per la Calabria con de Magistris”, “Calabria Resistente e Solidale”, “Un’altra Calabria è possibile” (lista promossa dall’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, candidato capolista in tutte le circoscrizioni)

Mario Oliverio | Oliverio Presidente

Si candida per la carica di governatore anche Mario Oliverio, già presidente della Regione Calabria dal 2014 al 2020. Sostenuto dalla lista “Oliverio Presidente”. “La nostra è innanzitutto una battaglia di dignità e di libertà al servizio degli interessi puliti del popolo calabrese. Per quanto ci riguarda, su di noi e sulle nostre scelte di stare in campo in maniera autonoma, nella prossima competizione elettorale regionale decideranno esclusivamente gli elettori”, ha dichiarato nella nota con cui ha ufficializzato la sua candidatura ad agosto. Prima di decidere, l’ex governatore aveva provato a bussare alla porta del Nazareno – che all’ultima tornata elettorale gli ha negato la ricandidatura, escludendo anche i suoi dalle liste – per chiedere attenzione, riabilitazione e primarie. Ma i dem non lo avevano accolto.