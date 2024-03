Elezioni regionali Abruzzo: l’affluenza del voto in tempo reale

Elezioni regionali Abruzzo affluenza

Domenica 9 marzo gli elettori della Abruzzo hanno votato per le elezioni regionali 2024. È il momento della verità per i due candidati alla carica di presidente e le 12 liste in corsa (6 per ciascun candidato presidente). Si vota nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23. Le operazioni di spoglio inizieranno immediatamente dopo la chiusura dei seggi. Chiamati alle urne sono 1.208.276 elettori abruzzesi dei 305 comuni della regione: i seggi elettorali sono 1.634, di cui 13 ospedalieri.

Affluenza ore 12: