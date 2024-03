Il centrodestra ha vinto le elezioni regionali in Abruzzo: Marco Marsilio si conferma presidente della Regione. L’esponente di Fratelli d’Italia, 56 anni, ha raccolto il 53,5% dei voti contro il 46,5% del suo sfidante Luciano D’Amico, sostenuto da una coalizione di centrosinistra che andava da Azione e Italia Viva al Movimento 5 Stelle passando per Pd e Alleanza Verdi Sinistra.

L’esito delle regionali consente alle forze di governo, e in particolare alla premier Giorgia Meloni, di tirare un sospiro di sollievo dopo la sconfitta registrata solo due settimane fa in Sardegna.

Fratelli d’Italia esce dalle urne con il 24,1% dei consensi, davanti al 20,09% del Pd. Forza Italia raccoglie il 13,4%, in netta crescita rispetto all’8% delle precedenti regionali abruzzesi di cinque anni fa, mentre la Lega crolla dal 26% del 2019 al 7,5%. Male anche il M5S, che si ferma al 7% (a fronte del 23,4% del 2019). Tra le altre liste, Azione ottiene il 4% delle preferenze e Alleanza Verdi Sinistra il 3,5%.

“Marco Marsilio è il primo presidente nella storia dell’Abruzzo ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi abbiano voluto continuare a dargli fiducia, e con lui a dare fiducia al centrodestra, che si conferma maggioritario”, ha commentato sui social Meloni.

Dalla Lega si parla di “netta vittoria del centrodestra” e di “buon risultato” per il partito guidato da Matteo Salvini: “Avanti col buongoverno per altri cinque anni!”, è il proclama del Carroccio.

Nel centrosinistra per il momento solo il leader di Azione Carlo Calenda ha commentato il risultato del voto: “Azione in Abruzzo2024 chiude al 4%. Considerando la tipologia di elezione, che impone alleanze per noi non facili, l’assenza di consiglieri regionali e la presenza di liste civiche è un ottimo risultato. Faccio i complimenti al partito abruzzese e a Giulio Sottanelli”, scrive Calenda sui social.

Notizia in aggiornamento