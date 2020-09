Elezioni regionali 2020, chi ha vinto: tutti i risultati definitivi | Vincitori

ELEZIONI REGIONALI CHI HA VINTO – Si è conclusa la due-giorni di elezioni in Italia: , domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 gli elettori sono stati chiamati alle urne per eleggere i governatori di 7 Regioni (Veneto, Liguria, Marche, Toscana, Campania, Puglia e Valle d’Aosta), per le elezioni amministrative in oltre mille Comuni e per il referendum sul taglio del numero dei parlamentari (su tutto il territorio nazionale). Alle 15 di oggi si sono chiusi i seggi e sono iniziate le procedure di spoglio. Adesso sono disponibili i risultati definitivi delle elezioni Regionali: di seguito, tutte le informazioni, Regione per Regione.

Elezioni regionali 2020, chi ha vinto Regione per Regione

Puglia: chi ha vinto (seconda proiezione La7)

Michele Emiliano (centrosinistra): 46,1%

Raffaele Fitto (centrodestra): 37,7%

Chi ha vinto in Toscana (seconda proiezione La7)

Eugenio Giani (centrosinistra): 47,2%

Susanna Ceccardi (centrodestra): 40,8%

Risultati Veneto elezioni regionali (seconda proiezione La7)

Luca Zaia (centrodestra): 74,5%

Arturo Lorenzoni (centrosinistra): 16,6%

Chi ha vinto in Liguria (seconda proiezione Rai)

Giovanni Toti (centrodestra): 54,2%

Ferruccio Sansa (centrosinistra+M5S): 37,7%

Risultati Marche (seconda proiezione Rai)

Francesco Acquaroli (centrodestra): 48,4%

Maurizio Mangialardi (centrosinistra): 36%

Risultati Campania elezioni regionali (seconda proiezione Rai)

Vincenzo De Luca (centrosinistra): 63,6%

Stefano Caldoro (centrodestra): 20,9%

I candidati nelle 7 Regioni

In Veneto si sfidano Luca Zaia, candidato di centrodestra e governatore uscente, l’ex senatore Enrico Cappelletti del M5s e Arturo Lorenzoni del Pd. In Liguria c’è invece l’accordo tra le due forze del Governo per proporre un candidato comune: il giornalista Ferruccio Sansa. La sfida è con il governatore uscente Giovanni Toti, appoggiato dal centrodestra, e con Aristide Massardo, candidato di +Europa e Italia Viva. Nelle Marche si sfidano il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia) e Maurizio Mangialardi, scelto dal Pd dopo il passo indietro del governatore uscente Luca Ceriscioli, che non si candida per un secondo mandato. Il Movimento Cinque Stelle ha scelto invece Gian Mario Mercorelli.

In Toscana, nota regione “rossa”, il centrosinistra punta su Eugenio Giani (attuale presidente del Consiglio Regionale) mentre il centrodestra si affida all’eurodeputata Susanna Ceccardi. Il Movimento 5 Stelle punta invece su Irene Galletti, attuale consigliere regionale. In Campania la sfida è tra il governatore uscente Vincenzo De Luca, sostenuto dal centrosinistra, e Stefano Caldoro del centrodestra. Più indietro, al momento, Valeria Ciarambino del M5s. In Puglia si sfidano il governatore uscente Michele Emiliano, in corsa per un secondo mandato e sostenuto dal Pd, l’ex governatore Raffaele Fitto, sostenuto dal centrodestra. Il M5s presenta un candidato proprio, Antonella Laricchia, mentre Italia Viva e +Europa sostengono Ivan Scalfarotto. In Valle d’Aosta, infine, si votano solo le liste elettorali, mentre il presidente verrà nominato dal neo-eletto consiglio regionale.

TUTTO SULLE ELEZIONI REGIONALI 2020

TAGLIO DEI PARLAMENTARI: TUTTO SUL REFERENDUM COSTITUZIONALE

Leggi anche:

– Regionali, 3 scenari per il dopo-elezioni (di Luca Telese)

– Referendum, perché votare Sì contro l’establishment e la monarchia editoriale (di Alessandro Di Battista)

– Referendum, Francesco Merlo a TPI: “Votare no per fermare i progetti eversivi del M5s e della destra”

– Giovani per il No, over 50 per il Sì: il paradosso generazionale sul referendum

Potrebbero interessarti Francesco Acquaroli, chi è il nuovo presidente della Regione Marche Eugenio Giani, chi è il nuovo presidente della Regione Toscana Elezioni regionali Toscana 2020, chi ha vinto tra Giani e Ceccardi