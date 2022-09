Giorgia Meloni festeggia la vittoria alle elezioni politiche in palestra | VIDEO

Una mattinata in palestra per scaricare la tensione: così, dopo la vittoria alle elezioni politiche 2022, Giorgia Meloni ha deciso di trascorrere la giornata successiva al voto che ha consacrato Fratelli d’Italia come primo partito italiano.

A immortalare in un video la possibile futura premier italiana è stato il personal trainer Fabrizio Iacorossi, titolare della palestra romana “XCross Roma Training”, che nel filmato afferma: “Oggi è lunedì e noi ci alleniamo e ci sfoghiamo un pochino, abbassiamo un po’ la tensione”.

Nel video, Giorgia Meloni, che appare serena e sorridente, è alle spalle del personal trainer, che è anche l’allenatore di Ilary Blasi, e manda un bacio ai follower.