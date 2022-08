Letta: “Meloni cerca di incipriarsi, ma è complicato quando i punti di riferimento sono la Polonia e Orban”

Elezioni politiche 2022, Letta: “Meloni cerca di incipriarsi”

“Meloni cerca di incipriarsi, di rifarsi un’immagine, ma è complicato”: è il duro commento del segretario del Pd, Enrico Letta, sulla leader di Fratelli d’Italia.

“Giorgia Meloni sta cercando di riposizionarsi, di incipriarsi, di rifarsi un’immagine. Mi sembra una operazione abbastanza complicata quando i punti di riferimento sono la Polonia e Orban” ha dichiarato Letta.

“La differenza tra l’intervista a Panorama e il decalogo per la candidata di Vox c’è, quel discorso è un’altra storia: io dico non si faccia un discorso in Spagna per il pubblico spagnolo e uno in Italia, ognuno di noi ha una faccia sola” ha concluso il segretario del Pd.