Elezioni, Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro candidati con Sinistra Italiana e Verdi

Tra i candidati alle prossime elezioni politiche con l’Alleanza Sinistra Italiana – Verdi ci saranno anche il sindacalista Aboubakar Soumahoro e l’attivista Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, che ha condotto la battaglia per la verità sulla morte del fratello in carcere. Ad annunciarlo i leader dei due partiti, Nicola Fratoianni e Andrea Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, in una conferenza stampa alla Camera.

“A volte le persone, con le loro storie, sono in grado più di tante parole di rappresentare un’idea diversa del Paese che vorremmo”, hanno detto Bonelli e Fratoianni, assicurando che i due candidati “correranno nei nostri migliori collegi uninominali e come capolista in cinque collegi plurinominali” e che “saranno deputati”.

42 anni, originario della Costa d’Avorio naturalizzato italiano, Soumahoro si batte da sempre contro lo sfruttamento dei braccianti nelle campagne. Nel 2019, durante il primo governo Conte, in seguito alla morte del bracciante e sindacalista dell’Usb Soumalia Sacko, crea il Tavolo operativo di contrasto al caporalato e allo sfruttamento in agricoltura. Originariamente portavoce dell’Usb, dopo 20 anni di militanza lascia il sindacato di base e nel 2020 fonda la Lega braccianti.

Ilaria Cucchi, 48 anni e originaria di Roma, è un’attivista per i diritti civili e umani: dopo l’assassinio di suo fratello Stefano nel 2009, si è battuta per chiedere verità e giustizia sulla morte del 31enne. Una battaglia durate oltre 12 anni che solo ad aprile di quest’anno ha ottenuto la condanna in via definitiva, a 12 anni di reclusione, dei carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, per omicidio preterintenzionale. Ha collaborato con Amnesty International ed è stata tra le promotrici dell’inserimento del reato di tortura nel codice penale italiano. Sia Cucchi che Soumahoro correranno in quota Europa Verde.