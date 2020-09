Dopo il referendum per il taglio dei parlamentari e le elezioni regionali, oggi alle 9 è cominciato lo spoglio per le elezioni comunali. Si è votato complessivamente in 1.176 Comuni (155 superiori a 15mila abitanti, 1021 inferiori) per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Complessivamente l’affluenza alle urne è stata del 66.20%.

In ballo ci sono tra l’altro 3 capoluoghi di regione (Venezia, Trento, Aosta) e 15 capoluoghi di provincia (Chieti, Matera, Crotone, Reggio Calabria, Fermo, Macerata, Andria, Trani, Agrigento, Enna, Arezzo, Bolzano, Nuoro, Mantova e Lecco). Complessivamente l’affluenza alle urne è stata del 66.20%. Secondo il responso degli exit poll, il centrodestra conserva il sindaco di Venezia e va al secondo turno. A Reggio Calabria è testa a testa tra i due candidati degli schieramenti contrapposti. Il centrosinistra conserva invece l’amministrazione di Trento. In Provincia di Bolzano 18 sindaci di Comuni minori risultano già eletti perché sono gli unici candidati e il quorum è stato raggiunto. Elezioni non valide a Lesina, in provincia di Foggia, invece, dove c’era un solo candidato sindaco in lizza ma non è stato raggiunto il quorum. Nei 606 Comuni l’affluenza è stata del 65,18%.

Elezioni comunali: gli exit poll

A Lecco in testa Peppino Ciresa del centrodestra al 49-53, Mauro Gattinoni del centrosinistra al 36-40%, Silvio Fumagalli tra il 4,5-6,5%. A Mantova il candidato del centrosinistra Mattia Palazzi è fra il 62 e 66%, Stefano Rossi del centrodestra tra il 25 e il 29%. Per Arezzo Alessandro Ghinelli del centrodestra è al 46,5-50,5%, Luciano Ralli del centrosinistra 33-37, Michele Menchetti al 2,5-4,5. A Matera avanti Rocco Sassone del centrodestra è tra il 29-33%, poi Domenico Bennardi del M5s al 23-27%, Giovanni Schiuma al 19,5-23,5%.

A Chieti avanti Fabrizio Di Stefano del centrodestra al 40-44%, poi Diego Ferrara al 19-23 e Luca Amicone del M5s al 5-7%. Per Crotone gli exit poll vedono Vincenzo Voce al 39,0-43,0% e Antonio Manica al 31,0-35,0%, seguono Danilo Arcuri al 15,0-19,0% e Andrea Correggia al 8,0-10,0%.

Leggi anche:

– Regionali, 3 scenari per il dopo-elezioni (di Luca Telese)

– Referendum, perché votare Sì contro l’establishment e la monarchia editoriale (di Alessandro Di Battista)

– Referendum, Francesco Merlo a TPI: “Votare no per fermare i progetti eversivi del M5s e della destra”

– Giovani per il No, over 50 per il Sì: il paradosso generazionale sul referendum

Potrebbero interessarti L’unico governo oggi possibile (di Giulio Gambino) Referendum ed elezioni regionali 2020: i risultati definitivi Le ossa rotte di Salvini in Toscana e Veneto: il declino del leader leghista (di G. Cavalli)