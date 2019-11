Francesco Aiello è il candidato M5s alle elezioni regionali in Calabria

Il Movimento Cinque Stelle ha annunciato il suo candidato alla presidenza della Regione Calabria, in vista delle elezioni del 26 gennaio 2020: Francesco Aiello. Il docente universitario di Politica economica all’Università della Calabria ha sciolto la riserva dopo qualche giorno dalla proposta di candidatura. Nella giornata di ieri, 21 novembre, gli iscritti del Movimento Cinque Stelle si sono espressi sulla piattaforma Rousseau dando parere favorevole alla candidatura del M5s alle elezioni in Calabria e in Emilia Romagna.

Aiello è il fondatore del portale di economia “Open Calabria. “Da qualche giorno, sto ricevendo sollecitazioni da giornalisti, colleghi e cittadini che chiedono di esprimermi sulle informazioni apparse sulla stampa nazionale e regionale relative a una mia possibile candidatura in qualità di presidente della Regione Calabria. A tale proposito, confermo che il mio profilo è oggetto di valutazione da parte di diversi parlamentari”, aveva scritto Aiello sul suo profilo Facebook nella giornata di ieri.

“Il Paese vive una fase delicata della propria vita democratica, in cui la personalizzazione del dibattito politico schiaccia idee e programmi. Ciò vale in modo particolare in Calabria, una regione che ha, invece, un estremo bisogno di costruire una propria identità e di definire un progetto per il futuro. Spinto da tali motivazioni, da anni coordino un gruppo di lavoro che ha l’obiettivo di alimentare dibattiti e formulare proposte finalizzate a rimuovere gli ostacoli che limitano lo sviluppo regionale”, ha aggiunto Aiello.

A questo link l’articolo di TPI con un profilo più dettagliato di Francesco Aiello.

Il M5s ha annunciato il suo nome, mentre gli altri partiti non hanno ancora sciolto la riserva sui candidati. Una eventuale alleanza tra M5s e Pd, sulla scia delle regionali in Umbria, non sembra essere nei piani del Movimento. “Evidentemente andiamo da soli in quelle regioni”, ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in merito ad eventuali alleanze alle regionali in Emilia Romagna e Calabria.

Qui tutte le ultime notizie sulle elezioni regionali in Calabria 2020

ESCLUSIVO TPI: Calabria, il papabile candidato del PD alle Regionali Maurizio Talarico è un ex consigliere del centrodestra. Ma nessuno lo sa. Ecco le prove