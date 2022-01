Elezione presidente della Repubblica 2022: la diretta live della terza votazione

ELEZIONE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DIRETTA – Oggi, mercoledì 26 gennaio 2022, è in programma la terza votazione per l’elezione del presidente della Repubblica. Anche il secondo scrutinio, infatti, si è concluso con un nulla di fatto con 527 schede bianche e 39 voti a Paolo Maddalena e Sergio Mattarella. Intanto, il centrodestra ha proposto tre nomi, Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio, anche se, secondo indiscrezioni, il vero obiettivo di Salvini, Meloni e Tajani sarebbe quello di provare a eleggere la presidente del Senato Casellati a partire dal quarto scrutinio. Il centrosinistra, però, ha rifiutato la proposta e chiesto un incontro per trovare una soluzione condivisa. Di seguito, la diretta live della giornata.

Il risultato del secondo scrutinio

Schede bianche: 527

Paolo Maddalena: 39

Sergio Mattarella: 39

Renzo Tondo: 18

Roberto Cassinelli: 17

Ettore Rosato: 14

Umberto Bossi: 12

Altri: 205

Nulle: 38

Il risultato del primo scrutinio

Schede bianche: 672

Paolo Maddalena: 36

Sergio Mattarella: 16

Marta Cartabia: 9

Roberto Cassinelli, Silvio Berlusconi, Antonio Tasso: 7

Altri: 152

Come si elegge il presidente della Repubblica: il calendario e le regole

Oggi prosegue, con la terza votazione, l’elezione del nuovo presidente della Repubblica, ma come funziona lo scrutinio? E qual è il calendario? Ecco alcune informazioni utili. La votazione si svolge a Montecitorio con il parlamento riunito in seduta comune e presieduto dal presidente della Camera, Roberto Fico. Ad eleggere il Capo dello Stato sono i grandi elettori, ovvero tutti i senatori, tutti i deputati, più tre delegati per ogni regione (la Val d’Aosta ne ha uno). I delegati regionali sono scelti autonomamente dai singoli Consigli regionali (generalmente il governatore + uno della maggioranza e uno dell’opposizione). In totale sono 1.009 i grandi elettori, così suddivisi: 315 senatori + 6 senatori a vita + 630 deputati + 58 delegati regionali. Può essere eletto presidente della Repubblica chiunque abbia la cittadinanza italiana, abbia compiuto 50 anni d’età e goda dei diritti civili e politici.

Il voto è segreto. Per i primi tre scrutini viene eletto chi ottiene la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto (attenzione: aventi diritto, non presenti, quindi servono 673 voti indipendentemente da quanti elettori sono presenti al voto), mentre a partire dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta degli aventi diritto (quindi 505 voti). A causa dell’emergenza Covid si svolgerà una sola elezione al giorno: la prima si è svolta lunedì 24 gennaio 2022, la seconda martedì 25 gennaio e la terza, in programma oggi, mercoledì 26 alle ore 11.00, per cui serviranno, per eleggere il nuovo Capo dello Stato, 673 voti su 1.009 così come le precedenti due. Dal quarto scrutinio in poi, invece, serviranno 505 voti per eleggere il nuovo inquilino del Quirinale. Il quarto scrutinio, che potrebbe rivelarsi quello decisivo, è in programma giovedì 27 gennaio, mentre il giorno seguente, venerdì 28 gennaio, si svolgerà la quinta votazione. Se fino ad allora nessuno sarà stato eletto, allora si procederà a oltranza con una votazione al giorno.