Salta, almeno per ora, il dress code della Camera che prevedeva un abbigliamento “decoroso” per i politici. L’ordine del giorno che, presentato da Fratelli d’Italia, chiedeva una svolta nell’abbigliamento dei parlamentari è stato infatti riformulato: nel nuovo testo l’onere di valutare l’inserimento di un dress code anche a Montecitorio (al Senato è invece già obbligatoria la cravatta per gli uomini) viene affidato dall’Ufficio di presidenza e al Collegio dei questori.

Il testo originale presentato da Fratelli d’Italia prevedeva il “divieto indistinto per chiunque – parlamentare, collaboratore, dipendente o visitatore – dell’utilizzo di scarpe da ginnastica ogniqualvolta acceda nelle sedi della Camera”, e “l’obbligo per i deputati, collaboratori, dipendenti e visitatori di sesso maschile di indossare sempre la cravatta”. L’ordine del giorno era stato quindi ammorbidito prevedendo semplicemente un abbigliamento “dignitoso e decoroso”.

Il nuovo testo è ancora più generico: il documento invita infatti l’Ufficio di presidenza e il Collegio dei questori, ognuno in base alle proprie competenze, “a valutare l’opportunità di introdurre specifiche disposizioni volte a prevedere che l’abbigliamento dei deputati, dei dipendenti e di tutti gli altri frequentatori delle sedi della Camera sia consono alle esigenze di rispetto della dignità e del decoro dell’istituzione”.

Il nuovo testo è stato approvato con 181 voti favorevoli e 100 contrari.