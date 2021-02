Avvisate Draghi che Berlusconi non molla la delega allo Sport. Intanto si muove il Copasir…

La delega allo Sport è rimasta nelle mani di Mario Draghi, ma forse soltanto per il momento, almeno così auspica Silvio Berlusconi. Forza Italia in proposito avrebbe molto da dire ed è pronta a far scendere in pista due “big” del settore come Marco Marin, ex schermidore, e Paolo Barelli, ex nuotatore.

Silvio Berlusconi ha portato a casa soltanto 6 sottosegretari ma ne voleva 7; per questo spera in un “ritorno di fiamma” del premier e che nelle prossime settimane scelga un suo uomo per l’importante delega allo sport.

Intanto, a Montecitorio, Dopo la pausa per la nomina dei sottosegretari, è ripartita a pieni giri la sfida per la vicepresidenza della Camera, lasciata libera dalla neo ministra Mara Carfagna. Anche in questo caso in Forza Italia c’è la fila di pretendenti: Anna Grazia Calabria e Stefania Prestigiacomo su tutti. l’idea, è che la poltrona rimanga in casa Berlusconi anche se non si esclude un colpo di mano della Lega che potrebbe puntare su Barbara Saltamartini.

Nel frattempo si registrano movimenti anche al Copasir. Raffaele Volpi ha scritto ai presidenti di Camera e Senato per capire il da farsi: la Commissione in quanto di “garanzia” deve essere guidata dall’opposizione, quindi dal partito di Giorgia Meloni che già scalpita. Ma ci sarebbe il precedente di Massimo D’Alema che rimase al vertice del Copasir anche con il cambio del governo da Berlusconi a Monti. Ovviamente la Lega spera che anche in questo caso la storia si possa ripetere. E che possa tenersi la presidenza.

