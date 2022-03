Draghi: “Con l’invasione russa finisce l’illusione che la pace sia scontata. L’Italia non si volterà dall’altra parte”

“Ora tocca a noi tutti decidere come reagire. L’Italia non intende voltarsi dall’altra parte”. Lo ha detto oggi Mario Draghi, nelle comunicazioni al Senato sulla crisi ucraina. “Il disegno revanscista del presidente Putin si rivela oggi con contorni nitidi, nelle sue parole e nei suoi atti”, ha detto il presidente del Consiglio, che ha definito l’invasione dell’Ucraina una “svolta decisiva nella storia europea”. “Molti si erano illusi che la guerra non avrebbe trovato spazio in Europa”, ha detto Draghi, affermando che le immagini in arrivo dalle città assediate dalle forze russe “segnano la fine di queste illusioni”.

“Le minacce di far pagare con ‘conseguenze mai sperimentate prima nella storia’ chi osa essere d’intralcio all’invasione dell’Ucraina, e il ricatto estremo del ricorso alle armi nucleari, ci impongono una reazione rapida, ferma, unitaria”, ha continuato Draghi. “Tollerare una guerra d’aggressione nei confronti di uno Stato sovrano europeo vorrebbe dire mettere a rischio, in maniera forse irreversibile, la pace e la sicurezza in Europa. Non possiamo lasciare che questo accada”, ha aggiunto il presidente del Consiglio, che ha espresso solidarietà al governo e alla popolazione ucraina.

“L’Italia è impegnata in prima linea per sostenere l’Ucraina dal punto di vista umanitario e migratorio, in stretto coordinamento con i partner europei e internazionali. La situazione umanitaria nel Paese è sempre più grave”, ha detto Draghi, che ha detto di aver comunicato ai leader di Polonia e Romania che “l’Italia farà di tutto” per aiutare i paesi che stanno accogliendo i rifugiati provenienti dall’Ucraina. “Sia la Polonia sia la Romania potranno contare sull’Italia”, ha detto.

“L’Europa ha dimostrato enorme determinazione nel sostenere il popolo ucraino. Nel farlo, ha assunto decisioni senza precedenti nella sua storia – come quella di acquistare e rifornire armi a un Paese in guerra. Come è accaduto altre volte nella storia europea, l’Unione ha accelerato nel suo percorso di integrazione di fronte a una crisi. Ora è essenziale che le lezioni di questa emergenza non vadano sprecate”, ha detto Draghi, che ha chiesto di “procedere spediti sul cammino della difesa comune, per acquisire una vera autonomia strategica, che sia complementare all’Alleanza Atlantica”.

“”La minaccia portata oggi dalla Russia è una spinta a investire nella difesa più di quanto abbiamo fatto finora. Possiamo scegliere se farlo a livello nazionale, oppure europeo. Il mio auspicio è che tutti i Paesi scelgano di adottare sempre più un approccio comune”, ha detto Draghi che ha chiesto anche di rivedere le politiche d’immigrazione europee alla luce dello “straordinario afflusso di rifugiati” in arrivo dall’Ucraina. “In passato, l’Unione si è dimostrata miope nell’applicare regolamenti datati, come quello di Dublino, invece di adottare un approccio realmente solidale. L’Italia è pronta a fare la sua parte per ospitare chi fugge dalla guerra, e per aiutarlo a integrarsi nella società. I valori europei dell’accoglienza e della fratellanza devono valere sempre”, ha aggiunto il premier, che ha anche sottolineato l’importanza della discussione sulle nuove regole di bilancio in Europa.

“La lotta che appoggiamo oggi, i sacrifici che compiremo domani sono una difesa dei nostri principi e del nostro futuro. Ed è per questo che chiedo al Parlamento il suo sostegno”, ha detto Draghi, che ha citato Alcide De Gasperi.