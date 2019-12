Dl fisco, il governo pone la questione di fiducia al Senato

Il governo ha incassato la fiducia al Senato sul decreto fiscale (conosciuto anche come dl Fisco), approvato con 166 voti favorevoli e 122 voti contrari. Così il provvedimento, approvato senza modifiche dopo la prima lettura della Camera, diventa ufficialmente legge dello Stato.

In mattinata, l’esecutivo M5s-Pd aveva posto la questione di fiducia sul dl fisco in Senato, arrivato stamattina in Aula senza il mandato al relatore. Ad annunciarlo era stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.