Il governo ha depositato il proprio pacchetto di emendamenti al dl aiuti ter in discussione in commissione speciale alla Camera. Le proposte di modifica sono quattro e vanno dalle accise sul carburante ai mutui per la casa per i giovani under 36. Nel pacchetto non è incluso l’emendamento annunciato dal governo riguardante il congelamento delle multe per chi non è in regola con gli adempimenti vaccinali. Sulla proposta di modifica era arrivato l’OK del Ministero dell’Economia ma – secondo quanto viene riferito da fonti parlamentari – non è escluso che il tema sia trattato in un provvedimento successivo che riguardi tutta la materia.

Proprio il possibile condono sulle multe ai no vax insieme alla prospettiva di reintegro di medici e infermieri no-vax nelle strutture sanitarie hanno spinto Letizia Moratti a dimettersi dall’assessorato al Welfare della Lombardia e dalla carica di vicepresidente. Intanto alcune regioni, come la Puglia e la Campania, si sono apertamente schierate contro la decisione del governo, che ha anticipato al primo novembre la scadenza dell’obbligo di vaccinazione. La Regione Puglia ha comunicato di mantenere l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, anche se l’esecutivo ha annunciato che impugnerà la legge, mentre la Regione Campania ha precisato che “i medici no vax non staranno in contatto con i pazienti”.