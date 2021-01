Crisi di Governo, l’intervento di Renzi al Senato in diretta LIVE

Crisi di Governo, il discorso di Renzi al Senato in diretta LIVE

La giornata decisiva per il destino del governo guidato da Giuseppe Conte sarà anche il momento più acceso dello scontro tra il premier e Matteo Renzi. Dopo il discorso di Conte, infatti, il leader di Italia Viva sarà tra coloro che interverranno personalmente al Senato. Il dibattito in Aula al Senato durerà circa 5 ore, poi arriverà il momento del voto di fiducia, il cui esito è atteso in serata (qui tutte le ultime notizie sulla crisi di governo). Di seguito il discorso di Renzi al Senato:

Notizia in aggiornamento

Il voto di ieri alla Camera

Il presidente del Consiglio Conte ha incassato ieri la fiducia alla Camera con il sì di 321 deputati. I voti contrari sono stati invece 259, gli astenuti 27. Durante il suo discorso a Montecitorio, il premier ha chiuso la porta a Matteo Renzi e lanciato un appello ai parlamentari “volenterosi” per allargare la maggioranza e allontanare così la crisi di governo (qui il discorso di Conte).

Renzi ancora contro Conte: “Dimostra di essere attaccato alla poltrona”

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenuto alla trasmissione di Rete 4 Quarta repubblica per parlare della crisi di governo, ha dichiarato che se Conte decide di andare avanti anche senza ottenere la maggioranza assoluta al Senato “dimostra di essere attaccato alla poltrona”.

Per ottenere la maggioranza assoluta al Senato, infatti, il governo dovrebbe incassare almeno 161 voti: un traguardo assai lontano secondo i rumors che vorrebbero l’esecutivo fermo tra i 151 e 157 senatori.

“La politica è fatta di gesti e sfumature – ha dichiarato Renzi – Noi abbiamo scelto di dire no alla fiducia astenendoci, se non hai la fiducia non puoi non andare al Quirinale, se Conte con meno di 161 voti va avanti, dimostra di essere attaccato alla poltrona”.

Leggi anche: 1. “Aiutateci”: il discorso di Conte nel momento più difficile per l’Italia (di L. Telese) /2. Cosa ha detto Conte: il discorso integrale alla Camera /3. Il Conte dimezzato: il premier può davvero sopravvivere senza maggioranza? Gli scenari della crisi

4. Sportiello (M5S): “Renzi irresponsabile, crisi di governo devastante per la lotta al Covid” /5. Meloni: “Conte è uno sconosciuto che nessuno ha votato, fa rimpiangere la Prima Repubblica”

Potrebbero interessarti Il sindaco di Napoli De Magistris: “Mi candido a presidente della Calabria” Scanzi alla Meloni: "Urla di meno, sei alla Camera non al mercato del pesce" È morto Emanuele Macaluso, storico dirigente del Pci