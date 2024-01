Meloni telefona a Mattarella: “Piena sintonia su lavoro e sanità pubblica”

“Piena condivisione sulla necessità di sostenere l’occupazione, retribuzioni adeguate e garantire sicurezza sul posto di lavoro e una sanità pubblica efficiente”. L’ha espressa la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo quanto riporta una nota di Palazzo Chigi. “Inoltre, il Presidente Meloni ha rivolto al Presidente e ai suoi cari i migliori auguri per il 2024 e per la prosecuzione del suo mandato”.

“Libertà, pace, rispetto della persona, difesa degli anziani, fiducia nei giovani, dignità del lavoro sono i valori ai quali ci richiama il Capo dello Stato. Li condividiamo e li riteniamo i principi ispiratori della nostra azione politica da trasformare ogni giorno in fatti concreti”. Sono invece le parole del ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani.

“Il presidente della Repubblica pronuncia parole chiare su pace e lotta a ogni forma di terrorismo, temi su cui la Lega è e sarà sempre in prima linea. Esattamente come su altri punti toccati, come la lotta istituzionale e culturale contro la violenza sulle donne. Bene che l’aumento dell’occupazione e la crescita dell’Italia vengano riconosciuti, cosa che Pd e 5 Stelle rifiutano scioccamente di fare”. Così invece l’altro vicepremier Matteo Salvini.

Guido Crosetto, ministro della Difesa: “Il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolinea la necessità di rafforzare il nostro impegno per difendere la libertà, i principi democratici e assicurare un futuro di pace. Come sempre, il suo è un messaggio lungimirante, che coglie la delicatezza della situazione internazionale”.

Discorso che è piaciuto anche alle opposizioni. “Il Presidente Mattarella nel suo discorso ha riaffermato i valori e principi della Carta Costituzionale riuscendo a calarli nella contingenza politica, economica e sociale che il Paese e il pianeta stanno vivendo. Pace e giustizia sociale, per il progresso e l’affermazione della democrazia”, ha affermato la segretaria del Pd Elly Schlein.

“Il messaggio che arriva dal Presidente Mattarella è un inequivocabile stimolo a cambiare le cose, a non rassegnarci. Non possiamo che accogliere l’appello a non abituarci all’orrore della guerra e a lavorare subito, urgentemente, per la pace”. E’ il commento del presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “Di fondamentale importanza anche la spinta a non rassegnarci al lavoro sottopagato, all’odio e alla violenza sulle donne. Così come l’urgenza di non tradire le speranze dei giovani e la loro spinta per contrastare i cambiamenti climatici”.

“Ha indicato come sempre la strada per il futuro del nostro Paese: diritti, libertà, progresso e cultura. Ma anche pace, una pace che però deve essere perseguita attraverso la via politica e quindi attraverso lo Stato di diritto. E ha fatto bene il Presidente a sottolineare che non dobbiamo avere paura di queste sfide ma anzi affrontarle con razionalità e coraggio”, ha invece spiegato il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“Quello del Presidente della Repubblica è stato un discorso straordinario, concentrato sulle grandi questioni del nostro tempo. Innanzitutto la pace, la riabilitazione della pace, la necessità di lavorare politicamente per costruire la pace ed uscire dalla guerra che distrugge l’orizzonte del futuro”, le parole del segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, commentando le parole del presidente Mattarella. “E poi è un discorso concentrato sugli ultimi”.