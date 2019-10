Di Maio: “Pronto un ddl per dare poteri speciali al sindaco di Roma”

Il leader del M5S Luigi Di Maio annuncia che è pronto un ddl per dare poteri speciali al sindaco di Roma. Parlando da Bastia in Umbria il ministro ha espresso parole in difesa di Virginia Raggi e della sua attività di sindaco. “Il movimento tutto sostiene Virginia Raggi, il lavoro che ha fatto e che sta facendo da sindaco di Roma. Una città che abbiamo trovato in macerie” ha dichiarato.

“Ci siamo presi la responsabilità di fare una cosa normale in tutto il mondo ma non a Roma. Per esempio riavviare le gare d’appalto. Ci siamo presi la responsabilità di abbattere le ville dei Casamonica, ed è per questo che Virginia Raggi è sotto scorta, di tagliare le spese inutili e investire in asfalto per le strade, che dovrebbe essere una cosa normalissima in tutto il mondo ma a Roma non lo era (ci sono 8 mila chilometri da asfaltare e per diverse centinaia di chilometri è già stato fatto). Allo stesso modo si sta cominciando a investire in democrazia partecipata, in un bilancio partecipato. Un pò alla volta quella città la faremo risorgere dalle macerie”, ha concluso Di Maio prendendo le difese della sindaca di Roma Virginia Raggi.

