Alessandro Di Battista a TPI: “De-Renzizzare val bene una messa”

“Questa crisi di governo è l’occasione per toglierci definitivamente dalle scatole Renzi e il Renzismo. Il Movimento 5 Stelle non la deve perdere, senza pietà. Oggi possiamo fargli perdere anche il gruppo parlamentare e io non faccio certo lo schizzinoso. Entrare nella testa di Renzi? Non ho tempo da perdere. Ha fatto un macello inspiegabile in questo anno. Non è un segreto, sono stato sempre critico nei confronti di questo governo giallo-rosso, perché in fondo un po’ frutto di Renzi, salvo poi creare Italia Viva e prendersi due ministeri che oggi ha fatto cadere. Il renzismo è il male della politica italiana. Li ho conosciuti all’opposizione e sono dei personaggi molto bassi, senza un’etica politica, piuttosto arroganti, con leader immaginari”. Così Alessandro Di Battista, in una lunga intervista rilasciata oggi a Giulio Gambino, direttore del giornale online Tpi.it. Qui l’intervista video completa.

