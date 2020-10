La lezione della deputata Lisa Noja: “Se tengo io la mascherina potete farlo tutti”

“Faccio molta fatica a tenere la mascherina in quest’aula perché ho difficoltà di respirazione serie, ma se lo faccio io per tante ore allora lo possono fare tutti”. Lisa Noja, capogruppo di Italia Viva in commissione Affari sociali, è intervenuta oggi nella discussione generale alla Camera dopo le comunicazioni del ministro Roberto Speranza. Partendo dalla sua esperienza personale, in quanto persona con disabilità, Noja ha incoraggiato i colleghi a rispettare l’obbligo di indossare correttamente la mascherina. Le sue dichiarazioni hanno suscitato l’applauso dai deputati della maggioranza.

“Oggi con il mio intervento alla Camera sono stata dura contro chi non indossa la mascherina o non lo fa correttamente. Soprattutto quando questi sono colleghi”, ha scritto Noja in un post sulla sua pagina Facebook. “Perché chi rappresenta le Istituzioni deve dare l’esempio di come le regole si rispettino, sempre, anche quando è scomodo o faticoso”.

“Vi prego, non trascuriamo le norme basilari anti Covid”, ha aggiunto. “Facciamolo nel rispetto nostro, delle nostre famiglie, delle persone più fragili. E delle scuole e delle attività economiche del nostro Paese, che devono continuare a operare in sicurezza”.

Lisa Noja, avvocato classe ’74, è nata a Palermo e si è laureata in giurisprudenza a Milano. Dopo la pratica forense in diritto comunitario, ha conseguito un Master negli Stati Uniti, dove è abilitata a esercitare la professione di avvocato. Per 15 anni si è occupata di diritto della concorrenza. A settembre del 2016, il Sindaco di Milano, Beppe Sala, le ha affidato la delega alle politiche per l’accessibilità della Città. Nel 2018 è stata eletta alla Camera dei Deputati e fa parte del gruppo di Italia Viva.

