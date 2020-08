La deputata di Forza Italia Elvira Savino: “Positiva al Covid, sono stata a cena al Billionaire”

Anche la deputata di Forza Italia Elvira Savino è risultata positiva al Covid dopo una vacanza in Sardegna: a dichiararlo è stata lei stessa, rivelando anche di essere stata a cena al Billionaire, la sera di Ferragosto. “Cari amici, purtroppo anche io, dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza in Sardegna, sono risultata positiva al Covid-19 – ha scritto la deputata di Forza Italia sul suo profilo Facebook – Il mio stato di salute è complessivamente soddisfacente e sono evidentemente in isolamento. Quello che mi pesa di più è non poter stare vicino a mio figlio. Provo anche grande rammarico per non poter essere presente in prima persona in campagna elettorale, accanto ai colleghi di Forza Italia e della coalizione, nella nostra meravigliosa Puglia per fare tornare il centrodestra al governo della Regione”. La Savino ha poi continuato il suo post facendo una serie di considerazioni sulle prossime elezioni Regionali si terranno in Puglia, sua terra natale, il prossimo 20 e 21 settembre.

Cari amici, purtroppo anche io, dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza in Sardegna, sono risultata positiva al… Pubblicato da Elvira Savino su Venerdì 28 agosto 2020

Intervistata da La Repubblica, invece, la deputata di Forza Italia ha raccontato di essere stata in vacanza in Costa Smeralda, a Porto Cervo. “Nella prima parte della vacanza in barca del mio fidanzato – ha rivelato la Savino – poi in un hotel abbastanza isolato e vocato alla privacy. Porto Cervo è un luogo abbastanza piccolo non una metropoli e i posti in cui si può andare non sono tantissimi. Sono stata al Billionaire soltanto una volta, la sera di Ferragosto, semplicemente a cena”. Alla domanda se fosse rimasta a ballare, la deputata ha risposto: “No. Onestamente quando sono andata via probabilmente si stavano creando le condizioni perché qualcuno ballasse. Ma molti erano ancora seduti a cena e i camerieri avevano le mascherine e seguivano le prescrizioni anti-Covid. Noi a tavola non potevamo di certo avere le mascherine. C’erano dei piatti comuni al centro della tavola, magari ho condiviso qualche posata, non saprei. Del resto si può fare attenzione, ma non all’infinito. L’errore si può commettere”.

Elvira Savino ha anche affermato di aver indossato la mascherina “Tutte le volte che era necessario. Anzi, quando arrivavi nei locali la chiedevano: dovevi tenerla fino a quando non avevi raggiunto il tuo posto”. Poi, rivolgendosi ad alcuni suoi colleghi, tra cui Matteo Salvini, la deputata ha affermato: “Bisogna indossare la mascherina, senza creare allarmismo però. È assolutamente sbagliato non metterla e bisogna tenere altissima la guardia. Riprendiamo saggiamente le buone abitudini che magari per un breve periodo abbiamo trascurato”.

Leggi anche: 1. De Luca su Briatore: “Auguri per la sua prostatite ai polmoni, ma faccia meno il fenomeno” | VIDEO / 2. Tutto quello che non torna nella vicenda Covid-Briatore (e del suo ricovero al San Raffaele) – di Selvaggia Lucarelli / 3. Facciamo gli auguri a Briatore, ma chi nega il virus abbassa le difese (di Luca Telese) / 4. Briatore aveva la febbre in Sardegna: “Ma Zangrillo mi ha detto che è un raffreddore” | VIDEO

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti De Luca: "Auguri a Briatore per la sua prostatite ai polmoni" Il New York Times stronca Di Maio: "Scherza sul blackface, negli Usa dovrebbe dimettersi" Prodi: “Ecco perché voto no al referendum sul taglio dei parlamentari”