Def, maggioranza sotto alla Camera. Meloni: “Brutta figura”

Nel pomeriggio di oggi, 27 aprile 2023, l’Aula della Camera ha respinto la risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio. Era necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea: il testo è stato bocciato con 195 sì, 105 astensioni e 19 no. Perché fosse approvata, la risoluzione sullo scostamento di bilancio alla Camera doveva passare con almeno 201 voti a favore, obiettivo che la maggioranza ha mancato per sei voti. A favore hanno votato i deputati della maggioranza, si sono astenuti quelli di Pd e M5S mentre contro hanno votato quelli di Avs e del Terzo Polo. Dopo qualche secondo di incertezza, l’opposizione è esplosa in un applauso.

“È stato un brutto scivolone” ma non “un segnale politico”. Così la premier Giorgia Meloni in una conversazione informale con i cronisti a Londra a proposito di quanto accaduto alla Camera sul Def. Poi ha aggiunto che si è fatta “una brutta figura, è stato però un eccesso di sicurezza, penso che tutti vadano richiamati a loro responsabilità. Ognuno ha la propria responsabilità. Credo che si debba fare una valutazione ulteriore, e concentrare l’attenzione sui parlamentari in missione, su chi ha un doppio incarico”.

L’Aula della Camera esaminerà nuovamente il Def domattina a partire dalle ore 9. Le dichiarazioni di voto, in diretta tv, saranno dalle ore 10. Il voto sulle risoluzioni dovrebbe arrivare intorno alle ore 11.30: lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Stasera il testo verrà esaminato in commissione.