Figuraccia in Europa: i socialisti dimenticano David Sassoli

«L’11 gennaio 2023, esattamente dopo un anno dalla morte di David Sassoli, il gruppo S&D organizza un party. No comment». Questo il tweet di Roberto Cuillo, storico portavoce del Presidente del Parlamento Europeo Sassoli in cui denuncia la gaffe del gruppo a Bruxelles che sarebbe dovuta essere nelle intenzioni anche un’occasione per parlare del futuro politico dell’Europa.

Uno scivolone che arriva proprio dal gruppo parlamentare a cui appartiene il Pd e per questo ancora più imperdonabile. Perché se sono ancora vive le immagini della camera ardente e gli omaggi che tutte le massime autorità hanno reso a Sassoli nel gennaio scorso a Roma, questa più che una gaffe appare davvero una mancanza di stile.

Gli eurodeputati dem, Pina Picierno e Brando Benifei, dopo aver dichiarato di non saperne nulla, hanno chiesto l’annullamento e l’organizzazione di cerimonie ufficiali per ricordare un Presidente di «cui oggi avremmo bisogno». Risultato? La festa è salva, è solo spostata al 10 gennaio.

