Danimarca, primo anno senza rapine in banca. Beppe Grillo: “Prendiamo esempio”

“Prendiamo esempio”. Beppe Grillo torna a chiedere la fine del contante, citando il caso della Danimarca, che per la prima volta nel 2022 non ha registrato alcuna rapina nelle proprie banche.

“Nel 2021 il paese nordico ha avuto una sola una rapina in banca, in calo rispetto alle 222 di due decenni fa. L’anno scorso, nel 2022, non ne è avvenuta nessuna”, ha sottolineato il fondatore del Movimento 5 stelle in post sul suo blog.

“Di circa 800 filiali bancarie solo circa 20 hanno ancora personale che gestisce depositi e prelievi”, ha affermato, continuando a esaltare le politiche del paese scandinavo. “La riduzione del numero di cassieri in Danimarca è in gran parte dovuta al fatto che la maggior parte dei pagamenti viene effettuata tramite carte di pagamento o altre opzioni di pagamento digitali”, ha aggiunto il comico. “La banca centrale danese ha riferito nel marzo dello scorso anno che l’uso del contante si è quasi dimezzato, passando dal 23% dei pagamenti nel 2017 al 12% nel 2021”. “Sicuramente uno dei tanti motivi in più per essere una società cashless”, ha ribadito Grillo alla fine del post.

Assieme al reddito di cittadinanza, l’utilizzo del contante è stato uno dei temi che maggiormente dividono i partiti dell’attuale maggioranza dal Movimento 5 stelle. Nella legge di bilancio approvata la settimana scorsa, il parlamento ha confermato l’aumento del tetto al contante chiesta dal governo Meloni, passato da 1.000 a 5.000 euro.

Un’altra misura simbolo della difesa del contante, ossia l’abolizione dell’obbligo di accettazione dei pagamenti con la carta per somme fino a 30 euro, non ha invece superato il vaglio del parlamento ed è stata accantonata.