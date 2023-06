Crepe nel Pd. “Ho comunicato a Stefano Bonaccini le mie dimissioni dall’Assemblea Nazionale del PD. Brigate e passamontagna anche No. È stato un errore politico partecipare alla manifestazione dei 5S. Vi voglio bene, ma non mi ritrovo in questa linea politica. Continuo a lavorare per un’alternativa ai sovranisti e ai populisti”, così su Twitter il Consigliere della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Il riferimento è alla partecipazione della segretaria dem Elly Schlein alla manifestazione del M5S di ieri a Roma contro la precarietà, durante la quale ha abbracciato il leader pentastellato Giuseppe Conte.

Sul palco il fondatore Beppe Grillo ha rubato la scena a tutti parlando di “brigate di cittadinanza” e di mettere il “passamontagna”. Parole che hanno incendiato la polemica politica. “Mentre nel Pd fioccano le polemiche e perfino le dimissioni dopo le sconcertanti parole di Beppe Grillo su Brigate e passamontagna – affermano i capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo – stupisce il silenzio di Elly Schlein che era nella stessa piazza del fondatore dei 5Stelle. Dica se Grillo è un compagno che sbaglia. Da che parte sta la segretaria Dem?”.

Il comico genovese dopo le polemiche ha rilanciato pubblicando sui social la foto di un uomo con il passamontagna. “La foto pubblicata da Beppe Grillo – afferma Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera – è peggio ancora delle parole pronunciate ieri, di per se gravi perché associare il passamontagna ai temi del lavoro riporta a stagioni di violenze e dolore che nessuno vuole più vivere, tranne chi non ha più argomentazioni. Grillo sta facendo una parabola da comico a Joker. Alla fine però vincono i bravi ed è per questo che gli italiani hanno abbandonato i Cinquestelle. Per fortuna ci pensa Grillo a ricordare a tutti i fallimenti pentastellati, nei metodi rappresentati dal suo garante e nei contenuti, di chi chiama a raccolta contro la precarietà, che lui stesso ha creato ammazzando il mercato del lavoro. Lavoro che è resuscitato solo grazie al centrodestra come i dati inconfutabilmente dimostrano”.