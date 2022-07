Crisi governo, Letta: “Giorno di follia, il Parlamento si è messo contro l’Italia”

Dopo la decisione del centrodestra di non votare la fiducia, il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ha scritto su Twitter: “In questo giorno di follia il Parlamento decide di mettersi contro l’Italia”. Il leader dem ha proseguito scrivendo: “Noi abbiamo messo tutto l’impegno possibile per evitarlo e sostenere il governo Draghi. Gli italiani dimostreranno nelle urne di essere più saggi dei loro rappresentanti”.

Fonti del Pd hanno poi fatto sapere che da oggi partiranno i preparativi alla campagna elettorale “parlando agli italiani”. “L’Italia è diversa, è migliore di questo Parlamento”, hanno detto. Hanno aggiunto, inoltre, di aver preferito “l’interesse generale, della nazione, a quello di parte”, sottolineando come l’impegno a favore del governo Draghi sia continuato “per tutta la giornata, fino all’ultimo momento utile, poco fa”. Dal Nazareno hanno poi spiegato: “Abbiamo fatto il possibile per convincere i partiti di maggioranza a pensare agli italiani e non a se stessi. Non ci siamo riusciti, ma la nostra linearità pagherà nel Paese”.

Il Pd ha detto di essere orgoglioso “di avere sostenuto con lealtà il Governo Draghi”. È, inoltre, grato al premier e fiero del lavoro che è stato fatto insieme a lui “per il bene del Paese”. Ha, poi, aggiunto: “Oggi è stata una giornata drammatica per l’Italia. Le scelte di Lega e Forza Italia da una parte e del M5S dall’altra sono gravi, sbagliate. Purtroppo, sarà tutto il Paese – i cittadini e le cittadine, a partire da quelli più fragili e più spaventati – a pagare il conto di queste scelte”. Dal Nazareno hanno sostenuto che “chi ha affossato il governo Draghi è andato contro l’Italia”.