Governo Draghi, le ultime notizie

GOVERNO NEWS – Questa si prospetta come la settimana decisiva per la formazione del Governo Draghi. Chiuse le prime consultazioni, il premier incaricato oggi riceverà le parti sociali e dal pomeriggio avvierà il secondo giro di colloqui con le forze politiche, che si concluderà nel pomeriggio di martedì.

La nuova maggioranza è ancora però tutta da formare. Finora Draghi si è assicurato l’appoggio del Partito democratico e di Forza Italia e il Sì incondizionato di Italia Viva. Il Movimento 5 Stelle – anche se spaccato al suo interno – ha dichiarato di essere pronto a sostenere il nuovo governo, prediligendo la preferenza di un esecutivo politico che si regga sull’alleanza M5S, Pd e Leu. L’ex premier Giuseppe Conte, dal canto suo, ha aperto a Draghi ma non si è mostrato disposto ad entrare nel nuovo esecutivo.

La Lega è ancora in bilico: Matteo Salvini ha dichiarato che con Draghi sono emersi punti di “sintonia” e che il Carroccio “a differenza di altri non pone veti”, lasciando intendere di essere pronto a entrare nel governo [Il retroscena: Ecco cosa si nasconde dietro la svolta della Lega su Draghi: qual è il vero obiettivo di Matteo Salvini]. Per quanto riguarda Fratelli d’Italia, invece, Giorgia Meloni ha ribadito il suo “No” a formare una maggioranza.

Di seguito le ultime notizie di oggi, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,00 – Conte ai parlamentari M5s: “Non entrerò nel governo” – “Voltare le spalle al presidente incaricato Mario Draghi vorrebbe dire voltarle al Paese. È per questo che il M5s deve rimanere al tavolo per dare una prospettiva al Paese”: Giuseppe Conte ha deciso di intervenire nell’assemblea dei parlamentari M5s per ribadire il suo favore alla partecipazione al prossimo esecutivo. Un discorso da aspirante leader politico come mai aveva fatto fino a questo momento e che, di fatto, spinge il Movimento in prima linea nella maggioranza che sembra pronta a sostenere l’ex presidente della Bce. E questo nonostante Conte abbia detto con chiarezza che al governo non vuole tornare e che non entrerà nella squadra.

CONSULTAZIONI, SECONDO GIRO: IL CALENDARIO COMPLETO

