Crisi di governo, le ultime notizie di oggi 21 luglio 2022

Oggi, giovedì 21 luglio 2022, Mario Draghi terrà un nuovo discorso di fronte alla Camera, dopo la fiducia incassata ieri al Senato senza i voti di Movimento 5 stelle, Lega e Forza Italia. Oggi Draghi è atteso al Quirinale per discutere del futuro della legislatura e dell’ipotesi di un nuovo governo da lui presieduto, come chiesto dal centrodestra.

Crisi di governo, le ultime notizie

Ore 07.15 – Il premier Draghi annuncerà le dimissioni alla Camera – Il presidente del Consiglio Mario Draghi stamattina alla Camera annuncia la propria intenzione di andare a dimettersi al Quirinale. Non è bastata la fiducia incassata in Senato, arrivati con soli 95 voti favorevoli: il risultato più basso che il governo ha ottenuto in questa legislatura. Un numero esiguo per proseguire il cammino del governo. A mettere la parole fine non è solo il Movimento 5 stelle che non partecipa al voto ma pesano sull’esito le assenze di Lega e Forza Italia che lasciano l’emiciclo. I senatori di Conte però garantiscono il numero legale rimanendo in Aula, come “presenti non votanti”.

Ore 7.00 – Forza Italia: “Gelmini, non ho parlato con Berlusconi” – “Ho ascoltato le dichiarazioni dei rappresentanti di Forza Italia che hanno – francamente con una leggerezza colpevole – consegnato il Paese all’instabilità”. Così il ministro degli Affari regionali Maria Stella Gelmini intervistata allo Speciale Tg1, dopo l’addio a Forza Italia. “Trovo che nel momento in cui si decide di mettere una forza politica che ha la storia di Forza Italia – che è sempre stata moderata, europeista, atlantista – sullo stesso piano del M5S francamente non posso riconoscermi in questa scelta. Credo che non sia attribuibile direttamente al presidente Berlusconi”, precisa. “Sono convinta che se il presidente Berlusconi avesse potuto non essere spettatore, ma avesse potuto valutare l’operato del governo Draghi e al tempo stesso la crisi da Roma, in presenza, durante queste giornate infinite credo che l’esito della crisi sarebbe stato diverso”. Con Berlusconi “io non ho parlato, anche perché devo dire che sono stati fatti incontri tardivi con i gruppi parlamentari, solo oggi”, spiega.

Ore 06.00 – Ue: ‘Attendiamo con ansia di continuare cooperazione con Italia’ – “La Commissione europea non commenta mai gli sviluppi politici nei Paesi membri”, ma la presidente Ursula von der Leyen “ha più volte sottolineato la cooperazione stretta e costruttiva con il premier Mario Draghi”. Lo ribadisce il portavoce capo della Commissione, Eric Mamer, in un riferimento agli ultimi sviluppi politici in Italia, riaffermando che von der Leyen “attende con ansia di continuare la cooperazione con le autorità italiane su tutte le politiche e priorità Ue”.

Leggi anche: 1. Gli errori di Draghi: ora il Re è nudo. L’unico atto responsabile in questa crisi lo ha fatto Conte; / 2. Sindaci, medici e imprenditori chiedono a Draghi di restare al governo; / 3. Il Draghi bis è in bilico: le elezioni anticipate appaiono sempre più vicine; 4 /“Venuto meno il patto di fiducia”: il discorso delle dimissioni di Mario Draghi / 5. Gubitosa a TPI: “Il M5S non è responsabile della crisi, la colpa è di chi ha forzato sul Dl Aiuti” | 6. Beppe Grillo si schiera al fianco di Conte: “Giusto lo strappo, il M5S sta facendo il M5S”