Governo Draghi, le ultime notizie di oggi

GOVERNO NEWS – Ieri, sabato 13 febbraio, è stato il giorno del giuramento del nuovo Governo presieduto da Mario Draghi. L’esecutivo ha giurato al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questa è la lista dei ministri (qui la lista completa). La prossima settimana, probabilmente martedì, è previsto il voto di fiducia alla Camera e al Senato. Poi l’esecutivo presieduto da Mario Draghi inizierà ad operare e a prendere i primi provvedimenti.

Intanto non si placano le polemiche nel M5S per la nascita del governo Draghi, anzi. La squadra del nuovo premier e la mancata unione tra il Mise e l’Ambiente per il nuovo ministero per la Transizione ecologica voluto da Beppe Grillo hanno alimentato la rabbia e le divisioni interne.

Di seguito tutte le ultime notizie sulla crisi di governo, aggiornate in tempo reale.

Governo Draghi, news in diretta

Ore 07.00 – M5s, rivolta tra i senatori: in 20 pronti a non votare la fiducia a Draghi – Come riporta AGI, c’è fibrillazione nel Movimento 5 stelle dopo la scelta di appoggiare il governo Draghi, al punto da arrivare ad una situazione, viene riferito, ‘esplosiva’ in Senato mentre nel Movimento scoppia la ‘questione Sud’. I senatori pentastellati si sono confrontati ieri sera in una riunione da remoto. Una ventina su 92 sarebbe orientata a non votare la fiducia. Il ‘no netto’, avrebbe ribadito il capo politico Vito Crimi, porterà all’espulsione dal Movimento.

Diverso il caso per chi dovesse astenersi: secondo quanto viene riferito si deve ancora deciderà quali potrebbero essere le ricadute. Nessuna ipotesi di costituire un nuovo gruppo sarebbe comunque all’orizzonte. I ribelli si lamentano dei pochi ministeri di peso ottenuti da M5s. E c’è chi vorrebbe chiedere spiegazioni non solo a Crimi, ma anche agli altri vertici del Movimento, ad esempio a Roberto Fico, su come sono andate le ‘trattative’. M5s, si fa notare, ‘non avrà così nessuna voce in capitolo’ nella spesa dei fondi previsti dal Pnnr, gestiti da altri dicasteri.

Intanto, sul fronte dell’Esecutivo, bisognerà vedere quali saranno i sottosegretari e in M5s, sul tavolo c’è la partita dell’organizzazione interna che potrebbe portare a dire addio alla figura del capo politico per istituire un comitato direttivo a cinque.

